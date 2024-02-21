В Республике Тыва приняли закон об усыплении опасных бездомных животных
Закон об эвтаназии социально опасных бездомных животных приняли в Республике Тыва.
Решение о судьбе животных без владельцев будет принимать специальная комиссия.
Кроме того, правительство Магаданской области также приняло закон, разрешающий усыплять бездомных животных. Это следует из опубликованного «Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев ...», в котором говорится, что состав работ в них может включать и «умерщвление» в случаях и при соблюдении определенных законом условий.
Госдума отклонила семь законопроектов, предполагающих умерщвление животных, а разговоры о «гуманности усыпления» выглядят странными, заявил ранее НСН Владимир Бурматов. Депутат утверждал, что нижняя палата не принимала законов, разрешающих эвтаназию животных.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала жителя Читы по подозрению в госизмене
- РФС: Гагарина или Лепс могут исполнить гимн России перед матчем с Сербией
- Таксист отказался доставить инвалида в больницу в Норильске
- СМИ сообщили о планах Danone продать российский бизнес компании из Татарстана
- В ОАЭ появится «Российский университет»
- Банк России отозвал лицензию у «Киви банка»
- Юрист предупредил дачников о наказании за неправильное хранение удобрений
- Шри-Ланка стала самым бюджетным зарубежным направлением для путешествий в марте
- СМИ: Руководство Всероссийского общества глухих заподозрили в краже активов
- В Республике Тыва приняли закон об усыплении опасных бездомных животных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru