В Республике Тыва приняли закон об усыплении опасных бездомных животных

Решение о судьбе животных без владельцев будет принимать специальная комиссия.



Кроме того, правительство Магаданской области также приняло закон, разрешающий усыплять бездомных животных. Это следует из опубликованного «Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев ...», в котором говорится, что состав работ в них может включать и «умерщвление» в случаях и при соблюдении определенных законом условий.

Госдума отклонила семь законопроектов, предполагающих умерщвление животных, а разговоры о «гуманности усыпления» выглядят странными, заявил ранее НСН Владимир Бурматов. Депутат утверждал, что нижняя палата не принимала законов, разрешающих эвтаназию животных.

