Профессор Продеус призвал создать вакцину нового поколения против подвидов COVID-19

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в пресс-центре НСН призвал сделать вакцину нового поколения, которая поможет защитить граждан от новых подвидов COVID-19.

«Я рекомендую делать вакцину от гриппа и коронавируса в один день, это разрешено. Мне очень бы хотелось, чтобы у нас была вакцина нового поколения, которая дает лучшую защиту. Если выбирать, какую вакцину сделать – от гриппа или от коронавируса – я считаю, что от гриппа сейчас более актуально», - сказал он.

Новые подвиды коронавируса, включая «пиролу», могут обойти вакцину, которая настроена на исходный вариант, заявил ранее Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН.

