Профессор Продеус призвал создать вакцину нового поколения против подвидов COVID-19
Профессор Андрей Продеус заявил, что рекомендует своим пациентам вакцинироваться от гриппа и коронавируса в один день.
Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в пресс-центре НСН призвал сделать вакцину нового поколения, которая поможет защитить граждан от новых подвидов COVID-19.
«Я рекомендую делать вакцину от гриппа и коронавируса в один день, это разрешено. Мне очень бы хотелось, чтобы у нас была вакцина нового поколения, которая дает лучшую защиту. Если выбирать, какую вакцину сделать – от гриппа или от коронавируса – я считаю, что от гриппа сейчас более актуально», - сказал он.
Новые подвиды коронавируса, включая «пиролу», могут обойти вакцину, которая настроена на исходный вариант, заявил ранее Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуснуллин: Семейную ипотеку будет предложено продлить после 1 июля 2024 года
- Путин: Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе
- Спасатели опровергли слухи о взрыве на юго-западе Москвы
- РКН запретил показ якутского фильма «Айта» из-за проявлений национализма
- Ганчев: Авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы
- В Белоруссии пресекли контрабанду более 70 кг гашиша, который везли в Россию
- Собянин поручил повысить городскую доплату к пенсии в 2024 году
- Медведев заявил, что предатели армянского народа отправятся в ад
- Путин намерен в октябре посетить Китай
- Жители разрушенного дома в Балашихе раскрыли подробности ЧП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru