Названы возможные сроки начала массовой вакцинации от СOVID-19 в России

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России может начаться уже осенью. Как пишет ТАСС, об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

При этом, специалист отметил, что этот процесс может может затянуться на период от полугода до девяти месяцев, поскольку всё население страны не сможет получить вакцину одномоментно, пишет Газета.ру.

Кроме того, Александр Гинцбург рассказал, что у сотрудников НИЦЭМ, которые протестировали на себе разработанную вакцину от COVID-19, были выявлены антитела к коронавирусу.

Антитела найдены у ученых центра им. Гамалеи после тестирования COVID-вакцины

Ранее НСН писала, что распространение COVID-19 может прекратиться, когда у 95% населения выработается иммунитет к нему. Об этом со ссылкой на расчёты Всемирной организации здравоохранения заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, передаёт RT.

По его мнению, единственный способ остановить инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путём — вакцинация. В первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска — медиков, людей с хроническими заболеваниями, пожилых, сказал он в интервью «Парламентской газете».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН не согласился с тем, что есть необходимость добиваться выработки иммунитета у 95 процентов населения к коронавирусу.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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