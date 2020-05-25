Названы возможные сроки начала массовой вакцинации от СOVID-19 в России
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России может начаться уже осенью. Как пишет ТАСС, об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
При этом, специалист отметил, что этот процесс может может затянуться на период от полугода до девяти месяцев, поскольку всё население страны не сможет получить вакцину одномоментно, пишет Газета.ру.
Кроме того, Александр Гинцбург рассказал, что у сотрудников НИЦЭМ, которые протестировали на себе разработанную вакцину от COVID-19, были выявлены антитела к коронавирусу.
Ранее НСН писала, что распространение COVID-19 может прекратиться, когда у 95% населения выработается иммунитет к нему. Об этом со ссылкой на расчёты Всемирной организации здравоохранения заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, передаёт RT.
По его мнению, единственный способ остановить инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путём — вакцинация. В первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска — медиков, людей с хроническими заболеваниями, пожилых, сказал он в интервью «Парламентской газете».
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН не согласился с тем, что есть необходимость добиваться выработки иммунитета у 95 процентов населения к коронавирусу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
353 тыс.+8 946 / сут.
Умерли
3 633+92 / сут.
Выздоровели
119 тыс.+5 499 / сут.
- «Набегает серьёзная сумма»: В Совфеде не ждут снижения возраста для доплат пенсионерам
- В Совете Федерации заявили об отсутствии дефицита продуктов в России
- Рогозин объяснил отказ России от лунной гонки с США
- Названы возможные сроки начала массовой вакцинации от СOVID-19 в России
- Омбудсмен: Только малый бизнес спасёт от социальных взрывов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru