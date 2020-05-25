Названы возможные сроки начала массовой вакцинации от СOVID-19 в России

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России может начаться уже осенью. Как пишет ТАСС, об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

При этом, специалист отметил, что этот процесс может может затянуться на период от полугода до девяти месяцев, поскольку всё население страны не сможет получить вакцину одномоментно, пишет Газета.ру.

Кроме того, Александр Гинцбург рассказал, что у сотрудников НИЦЭМ, которые протестировали на себе разработанную вакцину от COVID-19, были выявлены антитела к коронавирусу.