Названа дата, когда закончится пандемия «омикрона»

Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» придется на 20 февраля 2022 года. Вероятно, это последняя мутация COVID-19, считает профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис. Свое заявление он сделал в интервью новостному сайту Newsbeast.

Вирусолог Альтштейн: Пандемия COVID-19 может закончиться к концу 2022 года

Греческий ученый для прогноза применил математическую модель развития очередной «безудержной» волны пандемии коронавируса. Так, в последние пять дней в Греции регистрируют рекорды заболеваемости коронавирусом. 31 декабря зафиксировано 40,5 тыс. случаев, большинство из которых - «омикрон».

По мнению профессора, тенденция сохранится до 20-22 января. Ученый рассказал, что в отдельные дни количество заболевших может превысить 80 тыс.

«Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны «омикрона», уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500 – 4000 случаев. Тогда у нас будет уже конец «омикрона», и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», — цитирует Сариянниса Газета.ru.

По его словам, это будет последний скачок заболеваемости коронавирусом.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.

«В ближайшем будущем человечество получит вспышку «омикрона» и, может быть, на этом пандемия и закончится, потому что это вроде бы легкий штамм, который не вызывает тяжелых последствий, но очень быстро распространяется. Он сейчас побежит впереди всех остальных штаммов и всех проиммунизирует. То есть, получилась как бы природная вакцина», - сказал Болибок.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ГрецияУченыеПрогнозПандемияКоронавирус
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