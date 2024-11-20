«Навсегда» закончилось: Решение Mail «отобрать» гигабайты возмутило пользователей и Госдуму

«Забирают подарок преданным юзерам данного софта. Разочарование. И да, они мыслят так – покупай давай! Альтернативы типа нет. Ухожу», - написал пользователь Анатолий Антонов.

Другой пользователь заявил, что забрать свой же подарок со стороны компании - «стрёмно».

«Ухожу с Mail в таком случае навсегда... Забрать подарок – это стрёмно», - написал Денис Сусляков.

Пользователям дали время до февраля следующего года, чтобы они могли перенести свои данные. Тарифный план с бесплатными 100 ГБ облачного хранилища, который предоставлялся бета-тестерам проекта в 2013 году, перестал действовать 11 ноября. Теперь пользователи тарифа получат доступ только к стандартным 8 ГБ памяти.

В пресс-службе Mail сообщили НСН, что изменения коснулись менее 1% пользователей «Облака». Там также указали, что компания регулярно пересматривает политику по тарифам, чтобы каждый мог найти подходящий для себя.

«Текущие изменения коснулись менее 1% пользователей Облака. Cервисы Mail и их базовые функции остаются бесплатными для всех пользователей, как и квота 8 ГБ. Облако давно перестало быть диском для хранения данных – сейчас сервис предоставляет возможность быстро делиться файлами, работать с документами и использовать нейросеть для генерации контента. Поэтому мы регулярно пересматриваем нашу политику по тарифам, чтобы каждый мог найти подходящий для себя», - отметили в пресс-службе.

В свою очередь источник в крупной российской IT-компании рассказал НСН, что сегодня многие компании пересматривают свои тарифные сетки и условия предоставления услуг, взамен предоставляя больше возможностей для пользователей в рамках платной подписки.