«Навсегда» закончилось: Решение Mail «отобрать» гигабайты возмутило пользователей и Госдуму
В пресс-службе Mail сообщили НСН, что сокращение бесплатных «вечных» 100 ГБ до 8 ГБ коснулось менее 1% пользователей «Облака», при этом в Госдуме назвали решение отвечающим всем нормам «капиталистической наживной системы» и планируют изучить вопрос.
Принадлежащая холдингу VK компания Mail.ru Group уведомила клиентов об отмене бесплатных «вечных» 100 ГБ в облачном хранилище для первых пользователей сервиса «Облако Mail.ru» спустя 11 лет после запуска проекта. Пользователи пришли в ярость от решения компании, ряд из них сообщили, что «уходят» из сервиса. В свою очередь депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что профильный комитет должен подключиться к вопросу. На момент старта проекта сервис предлагал первым пользователям получить до 100 ГБ облачного хранилища «навсегда».
КРИТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОТВЕТ MAIL
«Забирают подарок преданным юзерам данного софта. Разочарование. И да, они мыслят так – покупай давай! Альтернативы типа нет. Ухожу», - написал пользователь Анатолий Антонов.
Другой пользователь заявил, что забрать свой же подарок со стороны компании - «стрёмно».
«Ухожу с Mail в таком случае навсегда... Забрать подарок – это стрёмно», - написал Денис Сусляков.
Пользователям дали время до февраля следующего года, чтобы они могли перенести свои данные. Тарифный план с бесплатными 100 ГБ облачного хранилища, который предоставлялся бета-тестерам проекта в 2013 году, перестал действовать 11 ноября. Теперь пользователи тарифа получат доступ только к стандартным 8 ГБ памяти.
В пресс-службе Mail сообщили НСН, что изменения коснулись менее 1% пользователей «Облака». Там также указали, что компания регулярно пересматривает политику по тарифам, чтобы каждый мог найти подходящий для себя.
«Текущие изменения коснулись менее 1% пользователей Облака. Cервисы Mail и их базовые функции остаются бесплатными для всех пользователей, как и квота 8 ГБ. Облако давно перестало быть диском для хранения данных – сейчас сервис предоставляет возможность быстро делиться файлами, работать с документами и использовать нейросеть для генерации контента. Поэтому мы регулярно пересматриваем нашу политику по тарифам, чтобы каждый мог найти подходящий для себя», - отметили в пресс-службе.
В свою очередь источник в крупной российской IT-компании рассказал НСН, что сегодня многие компании пересматривают свои тарифные сетки и условия предоставления услуг, взамен предоставляя больше возможностей для пользователей в рамках платной подписки.
«Многие компании пересматривают свои тарифные сетки и условия предоставления услуг: бесплатные или привычные сервисы становятся ограниченными или платными. К примеру, в 2020 году Google принял решение кардинально изменить свою политику хранения данных, ограничив бесплатное безлимитное хранилище. В 2023 году с аналогичной ситуацией столкнулись пользователи Яндекса: компания отключила безлимитную автозагрузку файлов. Это подчеркивает общую тенденцию на рынке цифровых услуг. Компании постепенно изменяют условия и вводят новые правила использования сервисов, предоставляя взамен больше возможностей для пользователей в рамках платной подписки», - отметил собеседник агентства.
ДОГОВОРА НЕТ – НЕТ И ОБЕЩАНИЯ?
Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН напомнил, что между компанией и пользователями не был заключен договор о предоставлении 100 ГБ навсегда. Он также отметил, что решение компании логичное и привел в пример Apple, у которой бесплатны лишь 5 ГБ.
«Компания увеличивает ценовые характеристики. Как такового договора, подписанного между компанией и человеком, не было. Компания просто разрешала хранить данные на своих мощностях. Это не коммерческая составляющая. Сейчас, учитывая рост стоимости оборудования, другие процессы, снижение, с одной стороны, конкуренции из-за ухода Google и Apple, растет цена на облачное хранение данных. Поэтому, на мой взгляд, в этом нет ничего странного. Допустим, человек фильмы скачивает, у него их колоссальное количество. Почему компания должна бесплатно это делать? 8 ГБ, грубо говоря, мало по текущим процессам. Но если мы берем Apple, к примеру, у них бесплатно 5 ГБ. Все остальное уже за платную основу. Где-то 149 рублей в месяц, 249 рублей в месяц. Я думаю, что вряд ли будут сервисы сейчас развиваться, которые вообще все бесплатно делают. Поэтому тем, кому не понравится, будут уходить на другие какие-то площадки. Но в большинстве случаев это будет сохранение аудитории», - сказал он.
В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил НСН, что действия Mail.ru Group отвечают всем нормам «капиталистической наживной системы». Он также отметил, что комитет мог бы подключиться к таким вопросам.
«С точки зрения морально-этической, это совершенно отвратительно, отвечает всем нормам сегодняшней капиталистической наживной системы. То же самое происходит со всеми в свое время платами за проезд по дорогам, когда нам обещали одну цену, а потом резко вздулись другие. Это, в том числе, штрафы за парковки, в качестве параллели. Здесь сначала каким-то образом затянули людей, а потом, соответственно, решили посчитать прибыль и увеличить ее в разы. Обусловлено наживой и извлечением прибыли. Как, собственно, весь олигархический капитализм. Должны быть в первую очередь и обращения, и реакция в медийном пространстве. Думаю, что и комитет должен подключиться к этому вопросу», - добавил он.
В качестве причины пересмотра своего решения в поддержке «Облака Mail» назвали рост функциональности и желание «сосредоточиться на развитии сервисов для продуктивности», передает «Радиоточка НСН». Пользователи же считают себя обманутыми и выражают «глубокое разочарование».
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