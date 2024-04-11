Доступ к генеративному ИИ получили все пользователи Mail.ru
Открытый бета-тест генеративных нейросетей для пользователей сервисов Mail.ru запустила VK. Уже свыше миллиона пользователей проверили его возможности на этапе закрытого тестирования.
Наиболее популярными функциями стали суммаризация писем в Почте (47,8% пользователей) и генерация поздравлений в Календаре (33,4%). Они позволяют составить краткий пересказ входящего сообщения с выделением основной мысли и подготовить текст поздравления с грядущим праздником. В более чем 52% случаев возможности тестировали владельцы смартфонов с iOS.
По словам руководителя группы машинного обучения Mail.ru Дмитрия Меркушова, открытое бета-тестирование — второй шаг на пути к полному запуску генеративных нейросетей в наших сервисах. На первом этапе мы оценили опыт взаимодействия пользователей с языковой моделью, провели поведенческие корректировки, а также собрали обратную связь. Это позволит нам оценить перспективы развития наших нейросетей в новых сценариях, а также повысить качество уже реализованных», — прокомментировал Дмитрий Меркушов, руководитель группы машинного обучения Mail.ru.
Для того, чтобы начать работу с нейросетью, необходимо зайти в приложение Почты или Календаря, либо открыть Облако или Заметки в браузере и найти знак генерации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru