НАК о деле Черкалина: Спецслужбы нуждаются в чистке
Глава Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН объяснил, почему на коррупции чаще ловят сотрудников экономических подразделений правоохранительных органов.
Задержанный за взятки бывший начальник банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин получал взятки фактически на рабочем месте. Как пишет «Коммерсант», Черкалин получал взятки от банкира Александра Мазанова прямо на улице или в кафе рядом с зданием ФСБ на Лубянке. Посредниками выступали бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и советник Мазанова Арно Ходжоян.
Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в эфире НСН объяснил, почему на коррупции чаще ловят сотрудников экономических подразделений правоохранительных органов.
«Эти люди с самого начала находятся в ситуации повышенного коррупционного риска. И с 90-х годов, когда шел развал правоохранительной системы, идет целенаправленная коррупционная «охота» за такой категорией силовиков. Потому что это расширение влияния на рынке, покупка определенных преференций, безопасности, возможностей для финансовых махинаций. И мы сейчас пожинаем плоды конца 90-х, когда те, кто сейчас стали начальниками, достаточно молодые люди тогда только приходили на службу, и тогда уже их начали подминать. Моральных принципов, которые были у нас еще с советских времен, у тех, кто приходил еще в органы госбезопасности, в органы МВД, там была другая мотивация. А тогда приходили только с материальной мотивацией. Они окружали себя такими же людьми, создавали преступные группы. Поэтому сейчас, если идет уголовное дело, то на скамью подсудимых, как правило, садятся целыми группами», - заметил он.
По мнению Кабанова, в спецслужбах и правоохранительных органах назрела масштабная реформа.
«Есть ситуации, когда начальство в курсе и в доле. Но разоблачения идут через собственную безопасность. А это значит, что начальники дают сигналы, когда ситуация доходит до предела. Но то, что необходимо оздоровление, мягко говоря, спецслужб и правоохранительных органов, это правда. Приведу пример из истории спецслужб. Когда была создана ВЧК, в 20-е годы прошлого столетия, когда нечем было платить зарплату, ВЧК была самым коррумпированным органом. И зарплату фактически брали ордерами на обыск. И потом была чистка. Нужно говорить о системной чистке, системной борьбе, изменении условий, иначе мы будем постоянно рубить головы гидре, которые снова будут отрастать», - подчеркнул собеседник НСН.
Напомним, в апреле были задержаны и арестованы полковники ФСБ Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их коллега Андрей Васильев. Черкалин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, Фролов и Васильев — в особо крупном мошенничестве. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях и валюте на 12 млрд рублей. Ранее у экс-полковника управления противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко конфисковали 9 млрд рублей.
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