НАК о деле Черкалина: Спецслужбы нуждаются в чистке

«Эти люди с самого начала находятся в ситуации повышенного коррупционного риска. И с 90-х годов, когда шел развал правоохранительной системы, идет целенаправленная коррупционная «охота» за такой категорией силовиков. Потому что это расширение влияния на рынке, покупка определенных преференций, безопасности, возможностей для финансовых махинаций. И мы сейчас пожинаем плоды конца 90-х, когда те, кто сейчас стали начальниками, достаточно молодые люди тогда только приходили на службу, и тогда уже их начали подминать. Моральных принципов, которые были у нас еще с советских времен, у тех, кто приходил еще в органы госбезопасности, в органы МВД, там была другая мотивация. А тогда приходили только с материальной мотивацией. Они окружали себя такими же людьми, создавали преступные группы. Поэтому сейчас, если идет уголовное дело, то на скамью подсудимых, как правило, садятся целыми группами», - заметил он.

По мнению Кабанова, в спецслужбах и правоохранительных органах назрела масштабная реформа.

«Есть ситуации, когда начальство в курсе и в доле. Но разоблачения идут через собственную безопасность. А это значит, что начальники дают сигналы, когда ситуация доходит до предела. Но то, что необходимо оздоровление, мягко говоря, спецслужб и правоохранительных органов, это правда. Приведу пример из истории спецслужб. Когда была создана ВЧК, в 20-е годы прошлого столетия, когда нечем было платить зарплату, ВЧК была самым коррумпированным органом. И зарплату фактически брали ордерами на обыск. И потом была чистка. Нужно говорить о системной чистке, системной борьбе, изменении условий, иначе мы будем постоянно рубить головы гидре, которые снова будут отрастать», - подчеркнул собеседник НСН.

Напомним, в апреле были задержаны и арестованы полковники ФСБ Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их коллега Андрей Васильев. Черкалин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, Фролов и Васильев — в особо крупном мошенничестве. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях и валюте на 12 млрд рублей. Ранее у экс-полковника управления противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко конфисковали 9 млрд рублей.