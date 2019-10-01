Полковник-миллиардер из ФСБ Черкалин получал взятки у входа на работу

1 октября 201907:30

Экс-начальник банковского отдела управления «К» ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин получал взятки прямо на работе, пишет «Коммерсант».

По данным издания, деньги ему передавали посредники либо у входа в управление, либо в кафе на Лубянской площади. По версии следствия, всего борец с коррупцией по такой схеме успел получить 750 тысяч долларов, при этом один только банк «Транспортный» выплачивал ему 50 тысяч долларов ежемесячно за «покровительство».

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Периодически банку требовались особые услуги по вмешательству полковника, за что последний требовал премиальные. К примеру, за «спасение» 778 миллионов для банка он получил 100 тысяч долларов.

Ранее Генпрокуратура потребовал изъять в пользу государства имущество семьи Черкалина на 6,3 млрд. Кроме того, в ходе обыска у него изъяли 12 млрд рублей наличными, отмечает Ura.ru

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Фото: twitter.com/Telemaster68
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