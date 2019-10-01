Полковник-миллиардер из ФСБ Черкалин получал взятки у входа на работу
Экс-начальник банковского отдела управления «К» ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин получал взятки прямо на работе, пишет «Коммерсант».
По данным издания, деньги ему передавали посредники либо у входа в управление, либо в кафе на Лубянской площади. По версии следствия, всего борец с коррупцией по такой схеме успел получить 750 тысяч долларов, при этом один только банк «Транспортный» выплачивал ему 50 тысяч долларов ежемесячно за «покровительство».
Периодически банку требовались особые услуги по вмешательству полковника, за что последний требовал премиальные. К примеру, за «спасение» 778 миллионов для банка он получил 100 тысяч долларов.
Ранее Генпрокуратура потребовал изъять в пользу государства имущество семьи Черкалина на 6,3 млрд. Кроме того, в ходе обыска у него изъяли 12 млрд рублей наличными, отмечает Ura.ru
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Заработал закон о запрете использования открытого огня на балконах
- Россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту
- Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М»
- В РФ планируют в 6 раз увеличить штрафы для уклоняющихся от службы в армии
- В МИД РФ призвали США прекратить «бестолковые игры в санкции»