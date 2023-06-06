Психолог назвала способы борьбы с выгоранием
Клинический психолог Дарья Суслова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как не допустить появления выгорания.
По ее словам, каждому человеку стоит быть более внимательным к себе и своему психологическому состоянию. Важно найти эмоциональный баланс между работой и свободным временем. Люди - существа социальные. Каждому из нас нужно общаться, найти себе хобби, путешествовать или заниматься спортом. Все эти действия оказывают на психику человека положительное влияние и сохраняют её здоровой.
Суслова дала совет, как сделать переход от работы к отдыху легче. Она советует придумать ритуал. В качестве примера психолог приводит выпитую чашку чая после выхода из офиса или по возвращении домой. Также рекомендуется продумать тайм-менеджмент и обратиться к практикам, способствующим повышению эмоционального интеллекта.
Ранее психолог Евгения Пименова заявила, что ночные кошмары у людей часто возникают из-за нерешенных внутриличностных конфликтов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru