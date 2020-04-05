На Кубани карантин продлен до 12 апреля

По словам главы региона, решение связано с прогнозом по увеличению количества инфицированных на следующей неделе в Краснодарском крае.

«Скорее всего, мы будем больше выявлять инфицированных и лечить. Но они уже не смогут инфицировать других, благодаря условиям изолированности каждого жителя и гостя нашего края», - сказал глава региона.

Решение о введении режима карантина принято руководством Краснодарского края 31 марта, во вторник в связи с пандемией коронавируса. В регионе введены спецпропуска для передвижений. Жители могут выходить из дома только в ближайшие магазины и аптеки, при наличии спецпропусков – перемещаться по служебным делам. Также запрещен въезд транзитного транспорта в станицы и города.

По данным регионального штаба, на в Краснодарском крае зафиксировано 39 случаев заражения новым коронавирусом. Девять пациентов выздоровели, пятеро находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН предупредил об увеличении случаев семейного насилия из-за отсутствия навыка постоянного совместного проживания на закрытой территории.

«В условиях карантина у нас должны подняться показатели по таким формам насилия как семейное. Причем, речь идет не только о мужьях и женах. Они оба могут срывать свою злобы на детей, поскольку никогда не привыкали к существованию все вместе в одном закрытом помещении. Эти срывы возможны», - заявил собеседник НСН.

