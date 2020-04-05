На Кубани карантин продлен до 12 апреля
О продлении карантина в Краснодарском крае до 12 апреля сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он обратился к жителям региона с соответствующим заявлением.
«Я обращаюсь к вам, уважаемые мои земляки и гости края, еще раз с огромной просьбой. Давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные мероприятия до 12 апреля»", - сказал Кондратьев.
По словам главы региона, решение связано с прогнозом по увеличению количества инфицированных на следующей неделе в Краснодарском крае.
«Скорее всего, мы будем больше выявлять инфицированных и лечить. Но они уже не смогут инфицировать других, благодаря условиям изолированности каждого жителя и гостя нашего края», - сказал глава региона.
Решение о введении режима карантина принято руководством Краснодарского края 31 марта, во вторник в связи с пандемией коронавируса. В регионе введены спецпропуска для передвижений. Жители могут выходить из дома только в ближайшие магазины и аптеки, при наличии спецпропусков – перемещаться по служебным делам. Также запрещен въезд транзитного транспорта в станицы и города.
По данным регионального штаба, на в Краснодарском крае зафиксировано 39 случаев заражения новым коронавирусом. Девять пациентов выздоровели, пятеро находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН предупредил об увеличении случаев семейного насилия из-за отсутствия навыка постоянного совместного проживания на закрытой территории.
«В условиях карантина у нас должны подняться показатели по таким формам насилия как семейное. Причем, речь идет не только о мужьях и женах. Они оба могут срывать свою злобы на детей, поскольку никогда не привыкали к существованию все вместе в одном закрытом помещении. Эти срывы возможны», - заявил собеседник НСН.
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