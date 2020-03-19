На День Победы в Москву прибудет советник Трампа
На празднование Дня Победы 9 мая в Москву прибудет американская делегация во главе с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Об этом рассказал американский посол в России Джон Салливан, сообщает телеканал «360».
По словам дипломата, визит высокопоставленных американских политиков свидетельствует о том, что Соединенные Штаты «чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех».
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп 9 мая приехать в Москву не сможет, напоминает «Свободная пресса».
Президент РФ Владимир Путин назвал моральным долгом визит на парад Победы бывших союзников против гитлеровской Германии. По словам Путина, в Москве политиков ждут и не приехать было бы ошибкой.
Организаторы акции «Бессмертный полк», традиционно проходящей в День Победы, не планируют отменять шествие из-за вспышки коронавируса. В пресс-службе движения ранее заявили, что «пока никаких директив по поводу отмены или перенесения шествия не поступало».
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