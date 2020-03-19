На День Победы в Москву прибудет советник Трампа

По словам дипломата, визит высокопоставленных американских политиков свидетельствует о том, что Соединенные Штаты «чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех».

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп 9 мая приехать в Москву не сможет, напоминает «Свободная пресса».

Президент РФ Владимир Путин назвал моральным долгом визит на парад Победы бывших союзников против гитлеровской Германии. По словам Путина, в Москве политиков ждут и не приехать было бы ошибкой.

Организаторы акции «Бессмертный полк», традиционно проходящей в День Победы, не планируют отменять шествие из-за вспышки коронавируса. В пресс-службе движения ранее заявили, что «пока никаких директив по поводу отмены или перенесения шествия не поступало».







