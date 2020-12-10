Воронов призвал не разгонять россиян во время гуляний в новогоднюю ночь

Лидер группы «Crossroadz» Сергей Воронов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Тува, Саратов и Ульяновск присоединились к отдыхающим 31 декабря

Список регионов, где 31 декабря объявили выходным днем, ежедневно пополняется. В частности, отдыхать в канун Нового года будут жители Тувы, Саратовской и Ульяновской областей.

Сергей Воронов: «Мне кажется, это неплохое решение. Все мы знаем, что 31 число – довольно суетный день. Нужно успеть докупить все, приготовить что-то вкусное к новогоднему столу. Думаю, эту инициативу нужно поддержать и в других регионах, городах нашей страны», – прокомментировал в эфире НСН Сергей Воронов.

2

Нарушителей запрета на массовые гулянья в Новый год разгонят казаки

В Краснодарском крае нарушителей запрета на массовые гулянья в Новый год будут разгонять, помимо сотрудников правоохранительных органов, казаки.

Сергей Воронов: «Не думаю, что разгонять кого-либо – это в принципе хорошо. Любое насилие, особенно в отношении твоих же сограждан, это, как минимум, некорректно. В крайнем случае, можно ввести какие-то небольшие штрафы. У людей жизнь в этом году была не самой веселой, надо к этому относиться с пониманием, я так считаю», – поделился музыкант своим мнением со слушателями НСН.

3

Убытки киноиндустрии оценили в 23 млрд рублей

Согласно предварительным подсчетам, российская киноиндустрия потеряет в этом году почти 23 миллиарда рублей, заявил замглавы Минкульта Максим Ксензов.

Сергей Воронов: «Я знаком с некоторыми представителями этой отрасли, и в курсе того, о чем говорится в этой новости. Что же касается нас, музыкантов, то точной цифры наших потерь я не знаю. Но это факт, что музыкальная индустрия тоже терпит огромные убытки в нашей стране, мы чувствуем это на себе. Это очень печальный год не только для жителей России, но и для всего мира, к сожалению. Поэтому мы все ждем Нового года с надеждой на хорошее и светлое будущее», – отметил он для НСН.

4

Ученые назвали новый секрет долголетия

Ученые Техасского университета нашли способ продлить жизнь на четверть. Они советуют есть больше выдержанных сыров.

Сергей Воронов: «На четверть – это серьезно, друзья. Что я вам скажу, я люблю сыр, выдержанный тем более. Буквально вчера я нашел у себя в холодильнике Камамбер, правда, срок годности у него закончился пару дней назад, но я все равно его съел. Это произошло, не потому что я уже знал информацию о техасских ученых, а чисто интуитивно», – сказал он в беседе с НСН.

5

Концерт «Crossroadz»

Группы «Crossroadz» сыграет 18 декабря.

Сергей Воронов: «Приглашаю вас на наш концерт в Lion's Head паб. И, конечно же, поздравляю вас с подступающим Новым годом. Надеюсь, что 2021 год будет повеселее нынешнего», – поздравил НСН Сергей Воронов. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиМузыкантыСергей Воронов
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