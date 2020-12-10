Воронов призвал не разгонять россиян во время гуляний в новогоднюю ночь

Сергей Воронов: «Я знаком с некоторыми представителями этой отрасли, и в курсе того, о чем говорится в этой новости. Что же касается нас, музыкантов, то точной цифры наших потерь я не знаю. Но это факт, что музыкальная индустрия тоже терпит огромные убытки в нашей стране, мы чувствуем это на себе. Это очень печальный год не только для жителей России, но и для всего мира, к сожалению. Поэтому мы все ждем Нового года с надеждой на хорошее и светлое будущее», – отметил он для НСН.

