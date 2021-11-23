«Мутная история»: Лысаков предрек народное возмущение из-за новых медсправок для водителей

Введение дорогостоящих медицинских справок для водителей имеет коррупционную составляющую и может повысить градус напряженности в обществе, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков.

Ранее стало известно, что Минздрав подготовил проект новой процедуры получения водительских медсправок. Водителей со следами уколов, повышенной потливостью, возбуждением и рядом других признаков предполагается отправлять на дорогостоящий лабораторный анализ, выяснил «Коммерсантъ».