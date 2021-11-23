«Мутная история»: Лысаков предрек народное возмущение из-за новых медсправок для водителей
Новые справки связаны с конфликтом интересов и большой прибылью, в которой могут быть «шкурно заинтересованы» чиновники Минздрава, сказал НСН экс-депутат Госдумы.
Введение дорогостоящих медицинских справок для водителей имеет коррупционную составляющую и может повысить градус напряженности в обществе, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков.
Ранее стало известно, что Минздрав подготовил проект новой процедуры получения водительских медсправок. Водителей со следами уколов, повышенной потливостью, возбуждением и рядом других признаков предполагается отправлять на дорогостоящий лабораторный анализ, выяснил «Коммерсантъ».
«Это не закон, а приказ Минздрава. Эта история длится до смешного долго. Сначала это была так называемая новая методика обследования водителей, с помощью которой выявлялась их склонность к алкоголизму. Некие ферменты должны были показывать на то, что человек злоупотребляет алкоголем. Это должно было вступить в силу три года назад, и выстроились огромные очереди на получение старых справок, стоимость которых резко подскочила. В СМИ и соцсетях поднялся страшный шум, люди высказывали недовольство, и на это обратил внимание президент. После этого Минздрав свернул эту инициативу, перенеся ее на следующий год. С тех пор ее переносили два или три раза, и мы вновь слышим печальную историю о том, что надо ввести новую методику. История мутная и несерьезная, честно говоря, ее надо как-то закончить», - сказал Лысаков.
Он также рассказал о подозрениях в отношении чиновников Минздрава.
«Эта методика даст прибыль, кому – мы не знаем. Потому что это дополнительное платное обследование. Возможно, именно на это данная инициатива и направлена – не столько на защиту дорог от алкоголиков, а на дополнительную платную услугу. Никто не обсуждал, почему именно эта методика и есть ли там интересанты. А они есть, потому что в отношении главного нарколога Брюна (главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн – прим. НСН) проводилась доследственная проверка. Оказалось, что принятое решение имело конфликт интересов: одна компания должна была выпускать химикаты, необходимые для этой проверки, и было подозрение, что Брюн и его заместитель предложили такое нововведение потому что, грубо говоря, были в этом шкурно заинтересованы. Но, судя по всему, это дело закрыли. Однако до сих пор никто не знает, почему такая методика, почему эти препараты, кто их будет выпускать, кто с этого получит огромную выгоду, будут ли вымогать взятки за это, потому что хождение по комиссиям никому радости не доставит», - подчеркнул экс-депутат.
Лысаков также прогнозирует, что на фоне введения в России QR-кодов новые справки могут повысить и без того высокий градус социальной напряженности.
«Я думаю, она (данная инициатива – прим. НСН) еще принесет определенные сюрпризы и социальный резонанс после реализации, которая, видимо, наступает, если опять не перенесут на полгода-год. Будут направлять каждого второго. Потливость и прочее – честно говоря, такие причины для направления на обследование крайне субъективны. Все будет зависеть от реализации. Если начнут перегибать палку, будет очередной всплеск недовольства не только Минздравом, а властью вообще, потому что из-за ковидных ограничений люди находятся «на нерве», социальная напряженность растет. Мы видим, что в Татарстане происходит, где бездумно ввели QR-коды на общественном транспорте, создав коллапс, конфликты, драки и опоздания на работу. Это совершенно глупое и неадекватное решение, которое повысило градус социального напряжения. И вот по таким мелочам типа этих справок дополнительных, этот градус тоже может быть повышен, к сожалению», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто говорил НСН, что в новой версии правил дорожного движения много размытых формулировок, которые могут породить «чудовищную коррупцию».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Противники QR-кодов из Екатеринбурга арестованы на 12 суток
- Песков прокомментировал идею выдачи платных справок об антителах к ковиду
- Песков: Выполнение Минских соглашений – гарант безопасности
- Песков рассказал, насколько значима для Кремля ликвидация «Мемориала»
- Песков предупредил о новых всплесках коронавируса в мире
- «Вы забегаете вперед»: Песков назвал преждевременными разговоры о новогодних ограничениях
- Украине предрекли скорое банкротство
- Умер медведь, снявшийся в «Игре престолов»
- Драка стульями стала возможной причиной потопа в Большом театре
- Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову, обвиняемому в госизмене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru