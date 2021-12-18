Московские инспекторы ГИБДД подписались на блогеров-нарушителей
ГИБДД Москвы подписалась в соцсетях на блогеров, пропагандирующих нарушение правил дорожного движения, чтобы оценивать их действия. Об этом рассказал начальник инспекции Александр Быков в эфире телеканала Россия 24.
«В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в СМИ. Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем», – прокомментировал ситуацию Быков.
По его словам, более 600 мер административного воздействия было принято московской ГИБДД в отношении 150 человек, публикующих контент с нарушением правил дорожного движения.
Наказание для блогера Эдварда Била, ставшего виновником громкого ДТП в Москве, могло быть более жестким, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-депутат Гослумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков.
«Приговор суда находится в рамках существующего законодательства. Блогер будет ограничен в своих действиях, ему запрещено покидать пределы своей квартиры в ночное время, нельзя без уведомления уезжать из Московской области, переезжать из квартиры и так далее. Это в принципе тоже наказание, оно прописано в статье. Некорректно критиковать суд, но я считаю, что блогер отделался легким испугом», - высказал мнение депутат.
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