Москалькова обратится в СКР из-за очередной предположительной казни кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер»
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что направит в Следственный комитет обращение для проверки подлинности видео с предположительной казнью бывшего участника ЧВК «Вагнер». Утверждается, что речь идет о заключенном, вступившем в частную военную компанию, а позднее добровольно сдавшимся в плен ВСУ.
По словам Москальковой, «внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять», передает РБК.
Видео, о котором идет речь, сегодня было опубликовано в Telegram-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер». Показанный на нем мужчина сообщил, что его зовут Дмитрий Якущенко, он получил 19 лет колонии за убийство и разбой, позже отправился на военную операцию на Украине в рядах вагнеровцев. В описании к видео утверждается, что мужчина добровольно сдался в плен украинским войскам спустя четыре дня нахождения в зоне боев. В конце видео ему разбивают голову кувалдой.
Первое видео с аналогичной казнью кувалдой бывшего заключенного Евгения Нужина, вступившего в ряды ЧВК «Вагнер» появилось в ноябре 2022 года. Тогда Москалькова также сообщала, что СКР проводит проверку по этому факту, однако о ее результатах ничего неизвестно.
Если следователи подтвердят подлинность видео с якобы казнью экс-бойца ЧВК «Вагнер», то лицу, которое совершило убийство, могут вынести наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, заявила почетный адвокат России Людмила Айвар в разговоре с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- Депутаты перед посланием президента сдадут три теста на COVID-19
- Большинство россиян выступили за запрет для чиновников и депутатов отдыха за границей
- В Турции из-под завалов спасли ребенка
- Минобороны: российские войска освободили населённый пункт Красная Гора в ДНР
- Москалькова обратится в СКР из-за очередной предположительной казни кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер»
- Москалькова обратилась к Герасимову после жалоб мобилизованных
- Сергея Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
- В «Аэрофлоте» рассказали о влиянии антироссийских санкций на сроки ремонта самолетов
- В МИД Австрии призвали ЕС не уничтожать платформы для диалога с Россией
- Глава Чечни рассказал, что станет с западными истребителями на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru