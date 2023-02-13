Москалькова обратится в СКР из-за очередной предположительной казни кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что направит в Следственный комитет обращение для проверки подлинности видео с предположительной казнью бывшего участника ЧВК «Вагнер». Утверждается, что речь идет о заключенном, вступившем в частную военную компанию, а позднее добровольно сдавшимся в плен ВСУ.

По словам Москальковой, «внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять», передает РБК.

Видео, о котором идет речь, сегодня было опубликовано в Telegram-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер». Показанный на нем мужчина сообщил, что его зовут Дмитрий Якущенко, он получил 19 лет колонии за убийство и разбой, позже отправился на военную операцию на Украине в рядах вагнеровцев. В описании к видео утверждается, что мужчина добровольно сдался в плен украинским войскам спустя четыре дня нахождения в зоне боев. В конце видео ему разбивают голову кувалдой.

В Кремле отказались комментировать видео с якобы казнью экс-бойца «Вагнера»

Первое видео с аналогичной казнью кувалдой бывшего заключенного Евгения Нужина, вступившего в ряды ЧВК «Вагнер» появилось в ноябре 2022 года. Тогда Москалькова также сообщала, что СКР проводит проверку по этому факту, однако о ее результатах ничего неизвестно.

Если следователи подтвердят подлинность видео с якобы казнью экс-бойца ЧВК «Вагнер», то лицу, которое совершило убийство, могут вынести наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, заявила почетный адвокат России Людмила Айвар в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Татьяна МоскальковаЧВК "Вагнер"Смертная КазньСПЧ
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