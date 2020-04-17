Часть священников РПЦ причастят прихожан на дому

Посетить на дому своих прихожан священники намерены после Пасхи в течении Светлой недели. По словам Легойды, такая практика всегда была, например, в случаях, когда человек по каким-то личных причинам не может посетить храм.

При этом Легойда отметил, что в условиях сложившейся ситуации с пандемией коронавируса для священников специально сделали инструкцию по соблюдению санитарных норм, в частности, при посещении уже инфицированных COVID-2019 людей.

Предстоящий праздник Пасхи пройдет в режиме самоизоляции. Как подготовиться к Пасхе в этих условиях «МИР 24» рассказал клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, иерей Николай Конюхов.

