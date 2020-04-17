Часть священников РПЦ причастят прихожан на дому

Некоторые московские священники Русской православной церкви (РПЦ) смогут причастить прихожан после Пасхи на дому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.

COVID-19: ясно, что ничего не ясно

Посетить на дому своих прихожан священники намерены после Пасхи в течении Светлой недели. По словам Легойды, такая практика всегда была, например, в случаях, когда человек по каким-то личных причинам не может посетить храм.

При этом Легойда отметил, что в условиях сложившейся ситуации с пандемией коронавируса для священников специально сделали инструкцию по соблюдению санитарных норм, в частности, при посещении уже инфицированных COVID-2019 людей.

Предстоящий праздник Пасхи пройдет в режиме самоизоляции. Как подготовиться к Пасхе в этих условиях «МИР 24» рассказал клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, иерей Николай Конюхов.

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ФОТО: Сергей Пятаков
ТЕГИ:СвященникиПасха
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