«Попы на джипе только в мемах». Милонов предложил освободить духовенство от налогов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН рассказал, что многие священнослужители находятся в бедственном положении из-за вынужденного закрытия церквей.

В Русской православной церкви поддерживают инициативу финансово помогать священникам, поскольку в Церкви сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он сказал, что переводить средства на банковкую карту священнослужителям было бы «по-христиански».

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал в эфире НСН точку зрения, что церковнослужителей стоило бы временно освободить от уплаты налогов.

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«Нужна ли церкви поддержка от государства, должен говорить патриарх, Легойда не является священником. По моему мнению, лучше помогать церкви, чем негодяям из "Бургер-кинга" и "Макдональдса", куда безбожно сливаются народные деньги, этим предводителям зла. С другой стороны, я думаю, этот вопрос нужно обсуждать. Мемы про попов на джипах очень часто не имеют никакого отношения ко множеству храмов. Люди находятся в крайней степени нужды сейчас, поскольку их семьи никто не обеспечивает. Насчет пожертвований я не знаю, но готов поддержать действия митрополита Тихона Псковского. Он отменил всевозможные церковные сборы, налоги. Мне кажется, это было бы правильно. Но я не являюсь священником, это моя частная точка зрения. Думаю, что отчисления можно было бы не производить, как предложил митрополит Тихон», - подытожил он.

11 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Гальперин
ТЕГИ:РПЦВиталий Милонов
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