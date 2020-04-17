«Попы на джипе только в мемах». Милонов предложил освободить духовенство от налогов
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН рассказал, что многие священнослужители находятся в бедственном положении из-за вынужденного закрытия церквей.
В Русской православной церкви поддерживают инициативу финансово помогать священникам, поскольку в Церкви сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он сказал, что переводить средства на банковкую карту священнослужителям было бы «по-христиански».
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал в эфире НСН точку зрения, что церковнослужителей стоило бы временно освободить от уплаты налогов.
«Нужна ли церкви поддержка от государства, должен говорить патриарх, Легойда не является священником. По моему мнению, лучше помогать церкви, чем негодяям из "Бургер-кинга" и "Макдональдса", куда безбожно сливаются народные деньги, этим предводителям зла. С другой стороны, я думаю, этот вопрос нужно обсуждать. Мемы про попов на джипах очень часто не имеют никакого отношения ко множеству храмов. Люди находятся в крайней степени нужды сейчас, поскольку их семьи никто не обеспечивает. Насчет пожертвований я не знаю, но готов поддержать действия митрополита Тихона Псковского. Он отменил всевозможные церковные сборы, налоги. Мне кажется, это было бы правильно. Но я не являюсь священником, это моя частная точка зрения. Думаю, что отчисления можно было бы не производить, как предложил митрополит Тихон», - подытожил он.
11 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.
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