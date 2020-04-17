«Попы на джипе только в мемах». Милонов предложил освободить духовенство от налогов

«Нужна ли церкви поддержка от государства, должен говорить патриарх, Легойда не является священником. По моему мнению, лучше помогать церкви, чем негодяям из "Бургер-кинга" и "Макдональдса", куда безбожно сливаются народные деньги, этим предводителям зла. С другой стороны, я думаю, этот вопрос нужно обсуждать. Мемы про попов на джипах очень часто не имеют никакого отношения ко множеству храмов. Люди находятся в крайней степени нужды сейчас, поскольку их семьи никто не обеспечивает. Насчет пожертвований я не знаю, но готов поддержать действия митрополита Тихона Псковского. Он отменил всевозможные церковные сборы, налоги. Мне кажется, это было бы правильно. Но я не являюсь священником, это моя частная точка зрения. Думаю, что отчисления можно было бы не производить, как предложил митрополит Тихон», - подытожил он.

11 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.

