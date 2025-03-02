Модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace совершил успешную посадку на Луне
Аппарат Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace совершил мягкую посадку на Луну. Об этом сообщает NASA.
Космический аппарат Blue Ghost, высотой около двух метров, успешно прилунился на видимой стороне Луны сегодня, 2 марта, в 03:34 по времени Восточного побережья США (11:34 мск). Перед этим он совершил более трех оборотов вокруг Земли, преодолев в общей сложности около 4,5 миллионов миль. Старт миссии был осуществлен 15 января с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.
Таким образом, компания Firefly Aerospace стала первой коммерческой организацией в истории, которой удалось провести полностью успешную лунную посадку. Напомним, что ранее попытка компании Intuitive Machines доставить модуль IM-1 на Луну оказалась частично удачной: аппарат добрался до Луны, но перевернулся при прилунении из-за неправильного положения солнечных батарей.
Модуль Blue Ghost совершил мягкую посадку вблизи горы Латрейль в регионе Моря Кризисов — огромного лунного кратера шириной 550 километров. Это место было выбрано из-за отсутствия магнитных аномалий, которые могли бы повлиять на работу оборудования аппарата. Уже спустя 40 минут после прилунения Blue Ghost передал на Землю первый снимок лунной поверхности.
Посадка была проведена в начале лунного дня, который продлится около 14 земных суток. На борту аппарата установлено 10 научных инструментов, некоторые из которых начали сбор данных еще во время полета к Луне. Один из ключевых экспериментов направлен на проверку возможности использования спутниковой системы GPS на орбите и поверхности Луны.
Кроме научных целей, Blue Ghost также станет источником уникальных кадров с поверхности естественного спутника Земли. 14 марта компания Firefly Aerospace планирует зафиксировать полное лунное затмение, когда Земля закроет свет от Солнца. А 16 марта, в последний день миссии, аппарат попытается запечатлеть лунный закат, завершая свою работу яркими и символичными кадрами.
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