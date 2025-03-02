Модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace совершил успешную посадку на Луне

Космический аппарат Blue Ghost, высотой около двух метров, успешно прилунился на видимой стороне Луны сегодня, 2 марта, в 03:34 по времени Восточного побережья США (11:34 мск). Перед этим он совершил более трех оборотов вокруг Земли, преодолев в общей сложности около 4,5 миллионов миль. Старт миссии был осуществлен 15 января с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.



Таким образом, компания Firefly Aerospace стала первой коммерческой организацией в истории, которой удалось провести полностью успешную лунную посадку. Напомним, что ранее попытка компании Intuitive Machines доставить модуль IM-1 на Луну оказалась частично удачной: аппарат добрался до Луны, но перевернулся при прилунении из-за неправильного положения солнечных батарей.



Модуль Blue Ghost совершил мягкую посадку вблизи горы Латрейль в регионе Моря Кризисов — огромного лунного кратера шириной 550 километров. Это место было выбрано из-за отсутствия магнитных аномалий, которые могли бы повлиять на работу оборудования аппарата. Уже спустя 40 минут после прилунения Blue Ghost передал на Землю первый снимок лунной поверхности.



Посадка была проведена в начале лунного дня, который продлится около 14 земных суток. На борту аппарата установлено 10 научных инструментов, некоторые из которых начали сбор данных еще во время полета к Луне. Один из ключевых экспериментов направлен на проверку возможности использования спутниковой системы GPS на орбите и поверхности Луны.



Кроме научных целей, Blue Ghost также станет источником уникальных кадров с поверхности естественного спутника Земли. 14 марта компания Firefly Aerospace планирует зафиксировать полное лунное затмение, когда Земля закроет свет от Солнца. А 16 марта, в последний день миссии, аппарат попытается запечатлеть лунный закат, завершая свою работу яркими и символичными кадрами.

