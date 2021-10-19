Мишустин заявил о новых мерах поддержки бизнеса из-за пандемии
Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил разработать новые меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Мишустин адресовал поручение своему первому заместителю Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову В своем выступлении Мишустин подчеркнул, что правительство должно помочь предприятиям в обеспечении их устойчивой работы.
Ранее с предложением ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни выступила зампред правительства Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что в ряде регионов ситуация с коронавирусом настолько тяжелая, что нерабочие дни можно вводить уже с 23 октября.
Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса. Музыкант также выразил мнение, что невакцинированные пациенты должны лечиться от COVID-19 за свой счёт.
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