Нарышкин обвинил ЕС в намеренном затягивании регистрации «Спутника V»

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что граждане европейских стран и местные правоохранительные органы должны сами разобраться в причинах затягивания регистрации российской вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости.

По его мнению, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), которое осуществляет регистрацию всех лекарств, тянет с регистрацией российского препарата от коронавируса «по указке из высоких кабинетов Евросоюза».

«Мы понимаем, что это просто аморально», - резюмировал Нарышкин.

Ранее глава департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что график потенциального утверждения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть определён в ближайшие недели, сообщает RT.

