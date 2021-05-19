Нарышкин обвинил ЕС в намеренном затягивании регистрации «Спутника V»
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что граждане европейских стран и местные правоохранительные органы должны сами разобраться в причинах затягивания регистрации российской вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости.
По его мнению, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), которое осуществляет регистрацию всех лекарств, тянет с регистрацией российского препарата от коронавируса «по указке из высоких кабинетов Евросоюза».
«Мы понимаем, что это просто аморально», - резюмировал Нарышкин.
Ранее глава департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что график потенциального утверждения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть определён в ближайшие недели, сообщает RT.
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