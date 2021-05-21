Голикова назвала число государств, куда поставляется российская вакцина «Спутник V»

Российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V» поставляется в 35 государств и зарегистрирована почти в 70 странах мира. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению.

По словам зампредседателя правительства, выпуск вакцины уже налажен или находится на стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и ряде других стран.

«Успех „Спутника“ объясняется просто. Это высокая эффективность, подтвержденная международными экспертами, безопасность, легкость транспортировки и хранения», — цитирует Голикову «Свободная пресса».

Ранее в ходе саммита вице-премьер призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией коронавируса.

