Голикова назвала число государств, куда поставляется российская вакцина «Спутник V»
Российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V» поставляется в 35 государств и зарегистрирована почти в 70 странах мира. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению.
По словам зампредседателя правительства, выпуск вакцины уже налажен или находится на стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и ряде других стран.
«Успех „Спутника“ объясняется просто. Это высокая эффективность, подтвержденная международными экспертами, безопасность, легкость транспортировки и хранения», — цитирует Голикову «Свободная пресса».
Ранее в ходе саммита вице-премьер призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией коронавируса.
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