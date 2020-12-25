Более 6 млн доз вакцины «Спутник V» поступят в медучреждения России до февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в январе - феврале 2021 года в медучреждения РФ поступит около 6,5 миллиона доз вакцины «Спутник V», сообщает пресс-служба кабмина.

На встрече с производителями вакцин от коронавируса председатель правительства отметил рост темпов выпуска препарата и добавил, что намеченные ранее планы перевыполняются.

Мишустин призвал компании не ослаблять контроль за ходом вакцинации от COVID-19 «по всей цепочке от производства до доставки, хранения и пунктов вакцинации». По его словам, в РФ определены уже более 1200 медучреждений и организаций, где можно сделать прививку.

Ранее Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, где была разработана вакцина «Спутник V», сообщил, что в гражданский оборот уже поступили более 650 тысяч доз вакцины, сообщает RT. По его словам, примерно такое же количество препарата находится на складе в ожидании разрешительных документов Росздравнадзора.

