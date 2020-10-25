Минздрав Кузбасса объяснил причины переполнения морга в Новокузнецке

«Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Кроме, того оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов», — заявили в Минздраве.

Так в Минздраве Кузбасса прокомментировали видеоматериал из Новокузнецкого филиала областного патологоанатомического бюро, опубликованный региональными Telegram-каналами. На кадрах помещения филиала заполнены большим количеством черных пакетов с телами скончавшихся пациентов, в том числе с диагнозом COVID-19.

Также в ведомстве рассказали, что ведут точечный ремонт морга, устанавливают дополнительное оборудование для хранения тел.

Напомним, В России умерли от коронавируса 26050 человек.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН скептически оценил расчеты хронологии пандемии в России.

«Я не верю, что можно предсказать день, когда будет пик эпидемии или когда она закончится. Но я не располагаю точными данными, чтобы говорить о цифрах. Мне лично казалось, что наивысшую ежедневную цифру мы получим к концу ноября. А потом пойдем по плато. Я надеюсь, что мы не превысим 20 тысяч заражений в день. Но утверждать этого не могу», - сказал Альштейн.

