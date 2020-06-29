На ЕГЭ в Москве зарегистрировались 80 тысяч выпускников
Более 80 тысяч человек прошли регистрацию для участия в сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«3 июля стартует основной период государственной итоговой аттестации», - сказала Ракова, напомнив, чтобы в этом году ЕГЭ сдают только выпускники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения.
Всего москвичи будут сдавать экзамен в 382 пунктах проведения ЕГЭ, из них 359 будут действовать в школах, остальные — на базе учреждений здравоохранения. Те, кто не смогут сдавать в пунктах по причине здоровья, смогут сдать ЕГЭ на дому.
Перед началом экзаменов в помещениях будет проводиться обработка дезинфицирующими средствами. А после проведения экзаменов — снова обработка и проветривание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru