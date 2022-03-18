ВС России поразили еще 81 военный объект Украины

Российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразили еще 81 военный объект Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны РФ показало кадры уничтожения батареи украинских гаубиц

В частности, Вооруженные силы России поразили четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов, 28 мест скопления техники. Также за ночь ВКС сбили в воздухе шесть украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 беспилотных летательных аппарата, 1406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники», — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, представитель Минобороны сообщил, что российские военные продолжают успешно наступать в Донецкой народной республике в северном направлении: за сутки силы РФ продвинулись на 16 километров и взяли под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское, Пречистовка, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФВооруженные Силы РФ
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