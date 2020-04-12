Минкомсвязь запустило приложение для выдачи цифровых пропусков во время карантина
Минкомсвязь РФ предложило пользователям новое приложение по выдаче цифровых пропусков на период карантина. Программа появилась в магазинах приложений App Store и Google Play накануне, 11 апреля, сообщает ТАСС.
Разработка предназначена для граждан, которые возвращаются из-за рубежа, и тех, кто покидает дом во время карантина. Цифровой пропуск представляется в виде QR-кода.
«Вы сможете предъявить его в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости», - сказано в описании приложения.
Для получения цифрового пропуска необходима регистрация на портале госуслуг. Там же определяется статус пользователя, учитываются, были ли у него контакты с инфицированными коронавирусом. Для получения разрешения требуется ввести также личные данные и фото. Только после этого приложение предлагает зарегистрировать выход из дома.
В приложении нужно указать причины выхода из дома и учитывать данные таймера, который запускается автоматически.
Программа напоминает об административной ответственности за нахождение на улицы без цифрового разрешения.
Ранее НСН писала о правилах получения электронных пропусков. Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте описал порядок получения и использования цифровых пропусков, которые будут необходимы для передвижения по столице и Московской области на любом виде транспорта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- РЖД сокращает 32 поезда из-за коронавируса
- Делягин: Безработица вырастет в два раза от реальных показателей
- Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты РФ
- Президент Чехии высказался по поводу сноса памятника маршалу Коневу в Праге
- Беременным в Москве отменили плановый осмотр у врача