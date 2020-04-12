Минкомсвязь запустило приложение для выдачи цифровых пропусков во время карантина

Для получения цифрового пропуска необходима регистрация на портале госуслуг. Там же определяется статус пользователя, учитываются, были ли у него контакты с инфицированными коронавирусом. Для получения разрешения требуется ввести также личные данные и фото. Только после этого приложение предлагает зарегистрировать выход из дома.

В приложении нужно указать причины выхода из дома и учитывать данные таймера, который запускается автоматически.

Программа напоминает об административной ответственности за нахождение на улицы без цифрового разрешения.

Ранее НСН писала о правилах получения электронных пропусков. Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте описал порядок получения и использования цифровых пропусков, которые будут необходимы для передвижения по столице и Московской области на любом виде транспорта.

