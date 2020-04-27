Министр просвещения признал неготовность школ к «удаленке»

Не все школы и учителя в России оказались готовыми к переходу на дистанционное обучение. С таким заявлением выступил министр просвещения Сергей Кравцов, отмечает «Коммерсантъ». Он подчеркнул, что и его дочь столкнулась со сложностями, когда «онлайн-платформы зависали».

Кравцов отметил, что проблем с учебой, действительно, много, зато нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников, сообщает Москва 24.

Кроме того, министр просвещения пояснил, что избежать ошибок и сбоев в работе электронных образовательных ресурсов невозможно. Резкое повышение нагрузки на электронные сервисы, по его словам, привело к сбоям даже в Москве, подчеркивает Ura.ru.

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Ранее НСН писала, что Сергей Кравцов на брифинге в кабмине заявил, что всероссийские проверочные работы перенесены на начало следующего учебного года. «После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — уточнил Кравцов.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в эфире НСН объяснил решение минпросвета неясностью ситуации по ограничениям, связанным с пандемией коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
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