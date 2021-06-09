Нехилая пощечина. В профсоюзе учителей оскорблены словами главы Рособрнадзора
Всеволод Луховицкий в интервью «Радиоточке НСН» в свою очередь упомянул о сокращении зарплат педагогам и указал на некомпетентность представителей ведомства.
Уровень подготовки руководителей Рособрнадзора не соответствует требованиям, заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он отреагировал на заявление руководителя ведомства Анзора Музаева, что около половины учителей не дотягивают до базового уровня подготовки и только 40% педагогов хорошо подготовлены.
«Высказался конкретный господин, я могу воспринимать это как мнение конкретного человека. Точно так же я могу усомниться в уровне подготовки самого этого чиновника. Судя по тому, какие они спускают требования, например, по ВПР (Всероссийская проверочная работа – прим. НСН), уровень его подготовки тоже не очень соответствует требованиям. Каким образом можно делать такие заявления, я не знаю. Каким образом взять и огульно обвинить 60% учителей – это 800 тысяч человек, что они плохо подготовлены? Одновременно это пощечина всем ректорам, всем преподавателям вузов. Нехило! У меня даже нет слов по этому поводу! По-моему, отвечать на это бессмысленно», - заявил он.
Всеволод Луховицкий добавил, что исследования, которые проводит Рособрнадзор, вызывает у него и у других учителей недоверие.
«Любое исследование, которое проводит Рособрнадзор, я не могу считать соответствующим объективной ситуации. Потому что здесь, как в любом опросе, все зависит от того, как ты сформулируешь вопрос. И какие критерии ты положишь в основу этого опроса или мониторинга. Исследования ведомства вызывают у многих учителей недоверие. Лично у меня доверия к опросам Рособрнадзора нет в принципе. Так что подобные слова будут говорить скоро все 800 тысяч учителей, которых он оскорбил. Это особенно хорошо сочетается с тем, что в регионах стали сокращать зарплату учителям. Раз плохие учителя, значит, не надо им платить зарплату, видимо, такая логика», - сообщил он.
По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, ведомство оценивало компетенции школьных учителей в течение трех лет. Оценку прошли учителя-предметники почти по всем дисциплинам и педагоги начальных классов. Музаев считает, что необходимо уделять больше внимания учителям, у которых слабый уровень подготовки. Он заявил, что на них необходимо направить пристальное внимание и назвал это полем деятельности всех вузов, которые выпускают педагогов.
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