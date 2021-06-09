Нехилая пощечина. В профсоюзе учителей оскорблены словами главы Рособрнадзора

Всеволод Луховицкий добавил, что исследования, которые проводит Рособрнадзор, вызывает у него и у других учителей недоверие.

«Любое исследование, которое проводит Рособрнадзор, я не могу считать соответствующим объективной ситуации. Потому что здесь, как в любом опросе, все зависит от того, как ты сформулируешь вопрос. И какие критерии ты положишь в основу этого опроса или мониторинга. Исследования ведомства вызывают у многих учителей недоверие. Лично у меня доверия к опросам Рособрнадзора нет в принципе. Так что подобные слова будут говорить скоро все 800 тысяч учителей, которых он оскорбил. Это особенно хорошо сочетается с тем, что в регионах стали сокращать зарплату учителям. Раз плохие учителя, значит, не надо им платить зарплату, видимо, такая логика», - сообщил он.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, ведомство оценивало компетенции школьных учителей в течение трех лет. Оценку прошли учителя-предметники почти по всем дисциплинам и педагоги начальных классов. Музаев считает, что необходимо уделять больше внимания учителям, у которых слабый уровень подготовки. Он заявил, что на них необходимо направить пристальное внимание и назвал это полем деятельности всех вузов, которые выпускают педагогов.

