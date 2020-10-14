Милонов ответил Познеру за призывы штрафовать нарушителей масочного режима

Депутат Госдумы в интервью НСН предложил телеведущему купить россиянам маски, а не пугать их штрафами.

Телеведущий Владимир Познер вновь призвал установить высокие штрафы для тех, кто не носит маски. За первое нарушение штраф в 25 тысяч рублей, за повторное – 50 тысяч. По мнению журналиста, штраф должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН предложил телеведущему купить россиянам маски, а не пугать их штрафами.

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«Видимо, выходя из Майбаха, господин Познер действительно имеет возможность купить золотую медицинскую маску. А когда ты идешь, в кармане последний «чирик», и тебя еще штрафуют на 25 тысяч рублей, это несправедливо. Товарищ Познер, лучше пожертвуйте деньги для тех, у кого нет средств на покупку масок, тогда люди спокойно себе все купят, а вы не будете требовать их оштрафовать на размер месячной зарплаты», – сказал он.

Между тем, двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в беседе с НСН поддержала предложение журналиста.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Светлана ХоркинаВладимир ПознерВиталий Милонов
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