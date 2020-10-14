Милонов ответил Познеру за призывы штрафовать нарушителей масочного режима

Телеведущий Владимир Познер вновь призвал установить высокие штрафы для тех, кто не носит маски. За первое нарушение штраф в 25 тысяч рублей, за повторное – 50 тысяч. По мнению журналиста, штраф должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН предложил телеведущему купить россиянам маски, а не пугать их штрафами.