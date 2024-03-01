«Семейная атмосфера»: Почему россияне выбирают мелкие компании для работы

Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что большинству россиян (72%) при поиске работы важен размер компании. При этом 43% опрошенных при прочих равных условиях готовы выбрать небольшую компанию со штатом до 100 сотрудников.



«Сколько людей – столько и мнений. Если человек карьерно-ориентирован, то он, конечно, выбирает большую компанию, потому что там больше возможностей для роста и карьерного продвижения. Если хочешь стать вице-президентом «Газпрома», то нужно выбирать «Газпром» для того, чтобы двигаться дальше. Если же человек заинтересован в какой-то теплой атмосфере, семейной, то он может выбрать не «Газпром», «РЖД» или «Роснефть», а какую-нибудь небольшую компанию, где все друг друга знают и с теплом друг к другу относятся. В этой парадигме такому человеку будет комфортно. На вкус и цвет. Мы часто видим рейтинги привлекательных работодателей, в которых 10-20 одних и тех же компаний появляются каждый год, однако у SuperJob есть рейтинг привлекательных работодателей, в котором несколько тысяч компаний. Мы все слышим, что привлекательные компании «Яндекс» или «РЖД», но это все для очень ограниченного круга людей, которые могут попасть в такие компании. Для большинства привлекательная компания – это та, которая ближе к дому или та, в которой работает жена», - сказал собеседник НСН.

Ранее Захаров в интервью НСН рассказал, что самыми востребованными в 2024 году остаются массовые профессии: врачи, учителя, полицейские и водители, передает «Радиоточка НСН».

