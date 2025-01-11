Мазут с затонувших в Керченском проливе танкеров достиг побережья Запорожской области

Загрязненный мазутом участок протяженностью 14,5 километра обнаружили на Бердянской косе в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

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По его словам, для ликвидации мазутных загрязнений задействованы сотрудники Главного управления МЧС, а также администраций муниципальных образований региона и волонтеры.

Балицкий добавил, что продолжается мониторинг экологической ситуации в прибрежных зонах Азовского моря.

Ранее волонтер, участвующая в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, Ирина Иванчук рассказала НСН, что поддержки федеральных властей не хватает, при этом многое приходится делать руками.

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ЭкологияНефтепродуктыЗапорожье

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