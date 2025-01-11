Мазут с затонувших в Керченском проливе танкеров достиг побережья Запорожской области

По его словам, для ликвидации мазутных загрязнений задействованы сотрудники Главного управления МЧС, а также администраций муниципальных образований региона и волонтеры.

Балицкий добавил, что продолжается мониторинг экологической ситуации в прибрежных зонах Азовского моря.

Ранее волонтер, участвующая в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, Ирина Иванчук рассказала НСН, что поддержки федеральных властей не хватает, при этом многое приходится делать руками.

