Мазут с затонувших в Керченском проливе танкеров достиг побережья Запорожской области
Загрязненный мазутом участок протяженностью 14,5 километра обнаружили на Бердянской косе в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, для ликвидации мазутных загрязнений задействованы сотрудники Главного управления МЧС, а также администраций муниципальных образований региона и волонтеры.
Балицкий добавил, что продолжается мониторинг экологической ситуации в прибрежных зонах Азовского моря.
Ранее волонтер, участвующая в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, Ирина Иванчук рассказала НСН, что поддержки федеральных властей не хватает, при этом многое приходится делать руками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru