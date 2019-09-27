Клиентам банков стали чаще звонить мошенники

В России выросло число звонков от мошенников, которые подменяют телефонный номер банка. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка. В регуляторе сообщили, что летом 2019 года ЦБ направил операторам связи информацию о более 2,5 тысячи номеров, с которых осуществлялись звонки клиентам различных финансовых организаций, отмечает Ura.ru.

В свою очередь операторы в 189 случаях обнаружили подмену номера, еще 218 номеров заблокировали, в 59 случаях установили ограничение на использование финансовых сервисов, уточняет РЕН ТВ.

По словам заместителя главы департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева, Центробанк намерен создать базу номеров мошенников. Однако для этого предстоит внести поправки в законодательство, передает РИА ФАН.

Экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, как не попасться на любую уловку преступников, пытающихся через телефон украсть деньги с банковсих карт.

