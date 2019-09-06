В ЦБ заявили, что силовики чаще других становятся жертвами мошенников
Первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев назвал силовиков самой уязвимой категорией людей в мошеннических лотереях. Об этом сообщает ТАСС.
Так, по словам Сычева, чаще всего на развод мошенников попадают «либо граждане старше 50 лет, либо, извините, мужики в среднем возрастном диапазоне <…> особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам».
При этом Сычев отметил, что сейчас наблюдается тенденция смены целевой аудитории мошенников – с пожилых людей они переходят на экономически активное население.
Глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев пояснил НСН, как уберечься от атак мошенников.
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