В ЦБ заявили, что силовики чаще других становятся жертвами мошенников

6 сентября00:40

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев назвал силовиков самой уязвимой категорией людей в мошеннических лотереях. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по словам Сычева, чаще всего на развод мошенников попадают «либо граждане старше 50 лет, либо, извините, мужики в среднем возрастном диапазоне <…> особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам».

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При этом Сычев отметил, что сейчас наблюдается тенденция смены целевой аудитории мошенников – с пожилых людей они переходят на экономически активное население.

Глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев пояснил НСН, как уберечься от атак мошенников.

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