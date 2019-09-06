В ЦБ заявили, что силовики чаще других становятся жертвами мошенников

При этом Сычев отметил, что сейчас наблюдается тенденция смены целевой аудитории мошенников – с пожилых людей они переходят на экономически активное население.



Глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев пояснил НСН, как уберечься от атак мошенников.

