Мантуров сообщил о начале клинических испытания вакцины от COVID-19 в России

Клинические исследования вакцин от коронавируса нового типа начались в России. Об этом сообщил в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Число выздоровевших от COVID-19 в России впервые превысило число заболевших

Глава ведомства заявил, что исследования проводят российские фармкомпании вместе с Минздравом и Роспотребнадзором, сообщает «Интерфакс». По его словам, в России выпускают 17 препаратов, которые применяют в лечении коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что россиянам рано обнадеживаться по поводу сроков появления вакцины против коронавируса COVID-19. По ее словам, в июне стартуют клинические испытания вакцины на добровольцах. В стране разрабатывают 47 разных вакцин, самые ранние сроки запуска производства успешных образцов — конец лета.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АФК «Система» и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи договорились о сотрудничестве для производства вакцины от коронавирусной инфекции на базе завода Alium в Зеленограде, сообщает RT.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:Денис МантуровВакцина
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