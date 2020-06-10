Мантуров сообщил о начале клинических испытания вакцины от COVID-19 в России

Глава ведомства заявил, что исследования проводят российские фармкомпании вместе с Минздравом и Роспотребнадзором, сообщает «Интерфакс». По его словам, в России выпускают 17 препаратов, которые применяют в лечении коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что россиянам рано обнадеживаться по поводу сроков появления вакцины против коронавируса COVID-19. По ее словам, в июне стартуют клинические испытания вакцины на добровольцах. В стране разрабатывают 47 разных вакцин, самые ранние сроки запуска производства успешных образцов — конец лета.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АФК «Система» и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи договорились о сотрудничестве для производства вакцины от коронавирусной инфекции на базе завода Alium в Зеленограде, сообщает RT.

