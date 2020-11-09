Мантуров призвал воздерживаться от запретов на работу общепита и магазинов

Число инфицированных коронавирусом в России за минувшие сутки впервые перевалило за 21 тысячу и составило почти 21,8 тысячи случаев заражения – максимальное значение с начала пандемии.

Четвертый день подряд количество новых обнаруженных заражений больше 20 тысяч. Наибольшее число зараженных традиционно в Москве - за сутки прирост составил 6 897 человек, днем ранее - 5 751.

Комментируя эти цифры, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с распространением в России коронавирусной инфекции тревожной.

Как добавляет Ura.ru, в этой оценке с ним солидарен глава российского правительства Михаил Мишустин, который назвал ее сложной.

