Мантуров призвал воздерживаться от запретов на работу общепита и магазинов
Глава Минпромторга Денис Мантуров призвал воздерживаться от запретов на работу общепита и магазинов, передает РИА Новости.
«Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений. Если весной это было обоснованно, потому что антиковидная работа только начиналась, то сейчас есть способы снизить риски, не прибегая к крайним мерам», - приводит агентство его слова.
Число инфицированных коронавирусом в России за минувшие сутки впервые перевалило за 21 тысячу и составило почти 21,8 тысячи случаев заражения – максимальное значение с начала пандемии.
Четвертый день подряд количество новых обнаруженных заражений больше 20 тысяч. Наибольшее число зараженных традиционно в Москве - за сутки прирост составил 6 897 человек, днем ранее - 5 751.
Комментируя эти цифры, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с распространением в России коронавирусной инфекции тревожной.
Как добавляет Ura.ru, в этой оценке с ним солидарен глава российского правительства Михаил Мишустин, который назвал ее сложной.
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