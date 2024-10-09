«Лобби шарлатанов»: Милонов призвал запретить психологам без диплома работать

Необходимо срочно принять закон о запрете вести психологические консультации для людей, которые не имеют государственного диплома в этой области. Об этом в беседе с НСН рассказал зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Пандемия и геополитическая ситуация поставили психологическую помощь в один ряд по востребованности с медицинской, считают эксперты. Однако квалифицированных специалистов всё еще недостаточно, хотя психологов с курсами – полно, пишут «Известия». При этом спрос от общества на психологическую поддержку и лечение значительно вырос. Милонов ужаснулся тем, сколько шарлатанов работает в этой сфере.