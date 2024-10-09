«Лобби шарлатанов»: Милонов призвал запретить психологам без диплома работать
Сфера психологических услуг наводнена людьми, которым самим иногда требуется психологическая помощь, их услуги опасны для здоровья людей, заявил НСН Виталий Милонов.
Необходимо срочно принять закон о запрете вести психологические консультации для людей, которые не имеют государственного диплома в этой области. Об этом в беседе с НСН рассказал зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
Пандемия и геополитическая ситуация поставили психологическую помощь в один ряд по востребованности с медицинской, считают эксперты. Однако квалифицированных специалистов всё еще недостаточно, хотя психологов с курсами – полно, пишут «Известия». При этом спрос от общества на психологическую поддержку и лечение значительно вырос. Милонов ужаснулся тем, сколько шарлатанов работает в этой сфере.
«Скорейшим образом надо принять закон о запрете оказывать психологическую помощь для людей, не имеющих подтвержденного государством образования в этой сфере. У нас действительно проблема очень серьезная с тем, что психологическая помощь оказывается непонятно кем и непонятно как. Человек, чтобы стать специалистом и водить машину, должен проходить обучение и получать государственное подтверждение своих знаний, а психолог - нет. Поэтому у нас сфера психологических услуг наводнена просто людьми, которые иногда сами нуждаются в серьезной клинической и психологической помощи. И, естественно, людей надо защитить, потому что психологическая помощь – это вид профессиональной медико-социальной поддержки. Неправильно оказанная помощь может повлечь за собой очень тяжкие последствия для психического здоровья человека и не только. Но идет очень большое сопротивление. Сформировалось серьезное лобби этих шарлатанов бездипломных», - отметил он.
Помимо этого, депутат в повышенном социальном запросе на психологическую помощь усмотрел влияние западной культуры, в частности кинематографа.
«У нас есть специальные медицинские образовательные учреждения, где медики или психиатры могут пройти переподготовку и стать психологами. В любом случае специалист должен быть специалистом. Сейчас очень высокий уровень тревожности, и, к сожалению, саморегулирование у людей нарушено из-за того, что, опять же, есть западное влияние. Все смотрят глупые фильмы с кушетками у психологов. И резко вдруг все забывают о том, что это нужно лишь людям с проблемами», - рассказал рассказал Милонов.
Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в пресс-центре НСН назвал спрос на астрологов в компаниях всего лишь «хайпом», и пояснил, что так работодатели привлекают внимание сотрудников на фоне дефицита кадров.
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