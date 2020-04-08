Британское СМИ объяснило повышенную опасность COVID-19 для мужчин

Научный журналист британского The Guardian Филип Бол в своей статье назвал причины, которые, по его мнению, объясняют повышенную уязвимость мужчин перед коронавирусом COVID-19.



В первую очередь, считает он, мужчины более склонны к пагубным привычкам: они чаще женщин курят и употребляют алкоголь. Кроме того, представители сильного пола чаще пренебрегают советам о регулярном мытье рук.