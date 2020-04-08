Британское СМИ объяснило повышенную опасность COVID-19 для мужчин
Научный журналист британского The Guardian Филип Бол в своей статье назвал причины, которые, по его мнению, объясняют повышенную уязвимость мужчин перед коронавирусом COVID-19.
В первую очередь, считает он, мужчины более склонны к пагубным привычкам: они чаще женщин курят и употребляют алкоголь. Кроме того, представители сильного пола чаще пренебрегают советам о регулярном мытье рук.
Бол также отмечает и биологический фактор. У мужчин, пишет он, более слабая имунная система, менее устойчивая к инфекционным заболеваниям. Журналист предположил, что задействованные в поддержании иммунитета мужские половые гормоны слабее реагируют на патогены, нежели женские.
Журналист напомнил, что в 2003 году в мире уже фиксировалась вирусная инфекция, поражавшая дыхательные пути. 17 лет назад основными жертвами заболевания так же становились мужчины.
Накануне гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова в ходе онлайн-совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что к 10 мая российские ученые закончат разработку готовой лекарственной формы вакцины от коронавируса для доклинических испытаний, передает РИА ФАН
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