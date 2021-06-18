Ялту затопило из-за дождей
В Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. В результате город затопило, сообщило РИА Новости со ссылкой на местный гидрометцентр.
В городе выпало 42 миллиметра осадков. Глава администрации Янина Павленко рекомендовала жителям Ялты не покидать дома. Река, протекающая через центр города, вышла из берегов, все переходы оказались затоплены.
Павленко добавила, что хозяйственная зона «Крымэнерго» постепенно подтапливается. Жители могут остаться без света. Ранее в Керчи выпали почти две месячных нормы осадков. Более 200 домов были затоплены, в городской больнице отключили свет, пишет Газета.ру.
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