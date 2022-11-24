«На особом положении»: Клименко заявил о преждевременности деанонимизации Telegram
В нынешнем российском правовом поле деанонимизация Telegram-каналов невозможна, сказал НСН Герман Клименко.
Инициатива депутата Сысоева о деанонимизации Telegram не может быть воплощена в жизнь, так как Роскомнадзор зачастую закрывает глаза на нарушение информационными ресурсами российского законодательства. Об этом НСН заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
Ранее депутат Воронежской городской думы Александр Сысоев заявил, что обратится в Роскомнадзор с инициативой «о необходимости деанонимизации Telegram-каналов с более чем 3000 подписчиков». По его словам, некоторые из них распространяют заведомо ложную информацию, и это уже не свобода слова, а информационный бандитизм. Клименко отметил, что желание депутата понятно, но не очень своевременно.
«Начать надо с того, что Telegram не соблюдает закон о “приземлении”, но Роскомнадзор никак на это не реагирует. Существует достаточно законов, которые не выполняются, правда, не только Telegram, но и тем же разрешенным в России WhatsApp. В стране наблюдается дуализм по отношению к информационным ресурсам, в текущем правовом поле вероятность деанонимизации Дуровым каналов технически невозможна. С одной стороны, мы запрещаем Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), с другой стороны, в YouTube мы видим все запрещенные СМИ. Та же ситуация с Twitter, которым можно пользоваться через VPN», — сказал Клименко.
Также собеседник НСН рассказал об отношениях основателя Telegram Павла Дурова с российской властью.
«На мой взгляд, существует хрупкая договоренность между Дуровым и государством. Дуров регулярно закрывает ряд каналов либо за нарушение авторских прав, либо за экстремизм, несмотря на это, в Telegram присутствует много сомнительных вещей. Можно сказать, что создатель Telegram находится на особом положении, в некоторых острых случаях идет навстречу российскому правительству. По всей видимости, это вполне устраивает государство», — добавил основатель LiveInternet.
В заключение Клименко рассказал, какие риски возможны для авторов каналов в случае одобрения их деанонимизации.
«Любое раскрытие данных рискованно, особенно для злоумышленников. Нередки случаи, когда Telegram-каналы принимают деньги за некие сомнительные операции. В идеале лучше не нарушать закон, чтобы потом не нести ответственность. Однако отмечу, что все уже давно умеют пользоваться VPN. Неприятности могут возникнуть, когда люди заводят Telegram-каналы для противоправной деятельности и при этом не пользуются простыми компьютерными гигиеническими средствами типа VPN и подмены телефонных номеров», — подытожил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил НСН, что в Instagram и Facebook (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) граждан России могут подвергать психологической обработке и подталкивать к совершению преступлений.
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