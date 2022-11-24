«На особом положении»: Клименко заявил о преждевременности деанонимизации Telegram

Ранее депутат Воронежской городской думы Александр Сысоев заявил, что обратится в Роскомнадзор с инициативой «о необходимости деанонимизации Telegram-каналов с более чем 3000 подписчиков». По его словам, некоторые из них распространяют заведомо ложную информацию, и это уже не свобода слова, а информационный бандитизм. Клименко отметил, что желание депутата понятно, но не очень своевременно.

«Начать надо с того, что Telegram не соблюдает закон о “приземлении”, но Роскомнадзор никак на это не реагирует. Существует достаточно законов, которые не выполняются, правда, не только Telegram, но и тем же разрешенным в России WhatsApp. В стране наблюдается дуализм по отношению к информационным ресурсам, в текущем правовом поле вероятность деанонимизации Дуровым каналов технически невозможна. С одной стороны, мы запрещаем Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), с другой стороны, в YouTube мы видим все запрещенные СМИ. Та же ситуация с Twitter, которым можно пользоваться через VPN», — сказал Клименко.

Также собеседник НСН рассказал об отношениях основателя Telegram Павла Дурова с российской властью.

«На мой взгляд, существует хрупкая договоренность между Дуровым и государством. Дуров регулярно закрывает ряд каналов либо за нарушение авторских прав, либо за экстремизм, несмотря на это, в Telegram присутствует много сомнительных вещей. Можно сказать, что создатель Telegram находится на особом положении, в некоторых острых случаях идет навстречу российскому правительству. По всей видимости, это вполне устраивает государство», — добавил основатель LiveInternet.

В заключение Клименко рассказал, какие риски возможны для авторов каналов в случае одобрения их деанонимизации.

«Любое раскрытие данных рискованно, особенно для злоумышленников. Нередки случаи, когда Telegram-каналы принимают деньги за некие сомнительные операции. В идеале лучше не нарушать закон, чтобы потом не нести ответственность. Однако отмечу, что все уже давно умеют пользоваться VPN. Неприятности могут возникнуть, когда люди заводят Telegram-каналы для противоправной деятельности и при этом не пользуются простыми компьютерными гигиеническими средствами типа VPN и подмены телефонных номеров», — подытожил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил НСН, что в Instagram и Facebook (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) граждан России могут подвергать психологической обработке и подталкивать к совершению преступлений.

