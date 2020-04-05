Коллега Проценко рассказал о самочувствии главврача Коммунарки

Коронавирус, подтвердившийся у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, протекает не в тяжелой форме. Об этом рассказал директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, который поддерживает телефонную связь с коллегой, сообщают РИА Новости.

«Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжелой форме. Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его», - сказал Петриков.

Глава НИИ имени Склифосовского обратил внимание на необходимость заботиться о персонале больниц в ходе борьбе с коронавирусом.

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«Поэтому персонал выходит работать во всей защите, но риск заболеть всегда остается. Как бы ты ни защищался, риск этот есть», - отметил собеседник агентства.

Напомним, как вести профилактику заболевания, что делать в случае недомогания, и как спасти врачей от заражения - обо всем этом НСН рассказал врач–инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Сейчас пациентам не рекомендуется самим обращаться в поликлинику. В городе введен режим самоизоляции, и все лишние обращения в поликлинику нерациональны. (...) Поэтому медперсонал в каждом медицинском учреждении, от главврача до санитарки, должен соблюдать определенные правила поведения: как он должен одеваться, соблюдать санитарный режим и какие средства индивидуальной защиты использовать. За этим следят администрация, врачи-эпидемиологи, старшая медсестра. Самодеятельности никакой не должно быть, медики проходят инструктажи по поводу саниэпидемрежима в своем учреждении несколько раз в год, даже когда никакой эпидемии нет»? - заявил эксперт.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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