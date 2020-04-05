Коллега Проценко рассказал о самочувствии главврача Коммунарки

Коронавирус, подтвердившийся у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, протекает не в тяжелой форме. Об этом рассказал директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, который поддерживает телефонную связь с коллегой, сообщают РИА Новости.

«Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжелой форме. Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его», - сказал Петриков.

Глава НИИ имени Склифосовского обратил внимание на необходимость заботиться о персонале больниц в ходе борьбе с коронавирусом.