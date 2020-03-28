Создан препарат против коронавируса





Федеральное медико-биологическое агентство разработало препарат против оронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина, передает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что научно-производственный центр «Фармзащита» разработал схему лечения с учетом опыта французских и китайских медиков.

{{related_post_TEUoP5U8}3}



«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких», — заявила Скворцова.

По словам Вероники Скворцовой, предпринятые меры должны обеспечить ффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести.

Кроме того, предпринятые действия должны обемпесить эффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести.

Так же сообщается, что на основе мефлохина ведется разработка эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса.

