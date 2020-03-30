Количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа сократят
Количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа сократят со вторника, 31 марта. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, это делается для того, чтобы каждого из прилетающих – с учётом развития ситуации с распространением COVID-19 – можно было бы проверить в пунктах прилёта более тщательно.
Ранее стало известно, что правительство выделило Росавиации из резервного фонда 1,5 млрд рублей – для того, чтобы возместить авиакомпаниям затраты на вывоз наших соотечественников из других стран.
Между тем, в Росавиации назвали стран, в которых находится наибольшее число застрявших из-за коронавируса россиян. Согласно данным ведомства, больше всего наших соотечественников - на территории Таиланда и Индонезии, 17 тыс. и 4 тыс. человек соответственно, отмечает РИА ФАН.
А Ростуризм рекомендовал россиянам отложить внутренние поездки до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает Интерфакс. Также в ведомстве попросили туроператоров оказать содействие россиянам в вопросе переноса поездок на более поздние сроки. В Ростуризме подчеркнули, что это вопрос общей безопасности.
В минувшую пятницу правительство РФ поручило региональным властям с 28 марта по 1 июня приостановить бронирование мест, а также размещение туристов в учреждениях отдыха. Мера принята с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране.
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