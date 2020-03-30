Количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа сократят

Ранее стало известно, что правительство выделило Росавиации из резервного фонда 1,5 млрд рублей – для того, чтобы возместить авиакомпаниям затраты на вывоз наших соотечественников из других стран.

Между тем, в Росавиации назвали стран, в которых находится наибольшее число застрявших из-за коронавируса россиян. Согласно данным ведомства, больше всего наших соотечественников - на территории Таиланда и Индонезии, 17 тыс. и 4 тыс. человек соответственно, отмечает РИА ФАН.

А Ростуризм рекомендовал россиянам отложить внутренние поездки до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает Интерфакс. Также в ведомстве попросили туроператоров оказать содействие россиянам в вопросе переноса поездок на более поздние сроки. В Ростуризме подчеркнули, что это вопрос общей безопасности.

В минувшую пятницу правительство РФ поручило региональным властям с 28 марта по 1 июня приостановить бронирование мест, а также размещение туристов в учреждениях отдыха. Мера принята с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране.

