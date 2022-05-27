«Есть такие деятели...» Кипелов пренебрежительно ответил на заявления Шевчука о Родине

Во время своего концерта он вспомнил слова лидера ДДТ Юрия Шевчука, пренебрежительно отозвался о нем, сказав: "есть такие деятели...", и противопоставил себя Шевчуку, заявив, что для него Родина — «это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов и Чайковский».

«Это вы, - обратился он к зрителям, - это мои близкие, мои дети, мои внуки — это всё моя Родина», - заявил Кипелов, добавив, что «победа будет за нами».

Ранее во время выступления на «Уфа-арене» Юрий Шевчук заявил, что «Родина, это не жопа президента, а бабушка нищая на вокзале, продающая картошку», после чего на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает Ura.ru в своём Telegram-канале.

А еще раньше, на фестивале "Нашествие" в 2017 году Валерий Кипелов утверждал НСН, что, по его мнению, из всех российских музыкантов больше всего достоин стать президентом "Нашествия" именно Юрий Шевчук, и даже призывал своих фанатов отдать голоса за него.