«Есть такие деятели...» Кипелов пренебрежительно ответил на заявления Шевчука о Родине
Рок-музыкант Валерий Кипелов заявил, что для него Родина — это не только «бабушка нищая на вокзале, продающая картошку», сообщает Telegram-канал "Радиоточка НСН".
Во время своего концерта он вспомнил слова лидера ДДТ Юрия Шевчука, пренебрежительно отозвался о нем, сказав: "есть такие деятели...", и противопоставил себя Шевчуку, заявив, что для него Родина — «это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов и Чайковский».
«Это вы, - обратился он к зрителям, - это мои близкие, мои дети, мои внуки — это всё моя Родина», - заявил Кипелов, добавив, что «победа будет за нами».
Ранее во время выступления на «Уфа-арене» Юрий Шевчук заявил, что «Родина, это не жопа президента, а бабушка нищая на вокзале, продающая картошку», после чего на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает Ura.ru в своём Telegram-канале.
А еще раньше, на фестивале "Нашествие" в 2017 году Валерий Кипелов утверждал НСН, что, по его мнению, из всех российских музыкантов больше всего достоин стать президентом "Нашествия" именно Юрий Шевчук, и даже призывал своих фанатов отдать голоса за него.
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