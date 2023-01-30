Картаполов заявил о сохранении отсрочки от частичной мобилизации для многодетных отцов
Многодетные отцы по-прежнему могут рассчитывать на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Комитет получил 26 января ... официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны Российской Федерации, в котором сообщается, что указания Генерального Штаба Вооруженных Сил ... от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили», — цитирует парламентария REGNUM.
Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что пункт указаний Генштаба об отмене отсрочки от мобилизации для отцов семей с тремя детьми был отменен.
Позже секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что отсрочка для этой категории россиян сохранится, соответствующий вопрос был проработан с Минобороны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медпомощью
- МИД РФ допустил разрыв дипотношений с Польшей и Прибалтикой
- Картаполов заявил о сохранении отсрочки от частичной мобилизации для многодетных отцов
- Лавров: Россия не отказывалась от диалога с Европой по безопасности
- СМИ: Боеприпасы найдены на мусорном заводе в Москве
- В Турции допустили запуск АЭС «Аккую» до конца года
- Рецидивисты сбежали из психбольницы в Казани
- Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в феврале
- Турция анонсировала саммит по газовому хабу в середине февраля
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Безлюдовка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru