Картаполов заявил о сохранении отсрочки от частичной мобилизации для многодетных отцов

Многодетные отцы по-прежнему могут рассчитывать на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов опроверг слова Останиной об отсрочке для отцов детей-инвалидов

«Комитет получил 26 января ... официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны Российской Федерации, в котором сообщается, что указания Генерального Штаба Вооруженных Сил ... от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили», — цитирует парламентария REGNUM.

Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что пункт указаний Генштаба об отмене отсрочки от мобилизации для отцов семей с тремя детьми был отменен.

Позже секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что отсрочка для этой категории россиян сохранится, соответствующий вопрос был проработан с Минобороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Многодетные СемьиОтсрочка От АрмииМобилизацияГосдума
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