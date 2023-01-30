Картаполов заявил о сохранении отсрочки от частичной мобилизации для многодетных отцов

«Комитет получил 26 января ... официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны Российской Федерации, в котором сообщается, что указания Генерального Штаба Вооруженных Сил ... от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили», — цитирует парламентария REGNUM.

Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что пункт указаний Генштаба об отмене отсрочки от мобилизации для отцов семей с тремя детьми был отменен.

Позже секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что отсрочка для этой категории россиян сохранится, соответствующий вопрос был проработан с Минобороны.

