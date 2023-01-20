Картаполов опроверг слова Останиной об отсрочке для отцов детей-инвалидов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил в разговоре с РБК, что не говорил главе комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной о поддержке Минобороны отсрочки для отцов детей-инвалидов.

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Депутат отметил, что у него нет привычки подтверждать то, чего он не знает.

Так, Нина Останина со ссылкой на разговор с Картаполовым сообщила «Коммерсанту», что Минобороны готово поддержать предложения депутатов об отсрочке от мобилизации для отцов детей-инвалидов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее комитет Госдумы по обороне не поддержал законопроект, который предлагает предоставить кандидатам и докторам наук отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Как отмечается в документе, частичная мобилизация — это особый правовой режим, и для предоставления отсрочки гражданину необходимы «исключительные обстоятельства», которые мешают прохождению военной службы.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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