Лещенко рассказал о порядочном и сердечном Лужкове

Бывший мэр столицы Юрий Лужков скончался в Мюнхене на 84-м году жизни. Там, в одном из частных медицинских учреждений ему проводили операцию на сердце.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко отметил в интервью НСН огромный вклад Лужкова в преображение столицы, и назвал его глубоко порядочным и сердечным человеком.

«Очень печальное известие, потому что он был по-настоящему любим народом, много сделал для Москвы. Он был человеком больших жизненных знаний, трудоголиком был.