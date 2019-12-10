Лещенко рассказал о порядочном и сердечном Лужкове

10 декабря 201913:30
Наталья Шатова

Известный певец в интервью НСН отметил его огромную роль экс-мэра Москвы в преображении столицы.

Бывший мэр столицы Юрий Лужков скончался в Мюнхене на 84-м году жизни. Там, в одном из частных медицинских учреждений ему проводили операцию на сердце.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко отметил в интервью НСН огромный вклад Лужкова в преображение столицы, и назвал его глубоко порядочным и сердечным человеком.

«Очень печальное известие, потому что он был по-настоящему любим народом, много сделал для Москвы. Он был человеком больших жизненных знаний, трудоголиком был.

Познер не стал комментировать смерть Лужкова

В самые сложные периоды современной истории столицы заложил фундамент ее развития. Был глубоко порядочным, сердечным, заботливым человеком, никогда не отказывался от исполнения просьб, которые поступали к нему во множестве. Большая потеря для нас всех. Печалимся»,- выразил свои чувства ЛевЛещенко.

Ранее в эфире НСН самый близкий друг и коллега Льва Лещенко Владимир Винокур, также хорошо знавший Юрия Лужкова, признался, что для него это большое горе.



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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
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