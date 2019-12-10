Павел Гусев: Для Москвы Лужков сделал всё возможное

Бывший мэр Москва Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет, сообщает РИА Новости. Позже информацию о его смерти подтвердил нынешний столичный мэр Сергей Собянин. Некоторые СМИ сообщают, что бывший градоначальник умер в Мюнхене, где ему должны были сделать операцию на сердце.

В эфире НСН главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев рассказал, что, Юрий Лужков занимал пост столичного мэра в сложное время, но он пытался сделать для Москвы всё, что было в его силах (слушайте аудио).

«Юрий Михайлович Лужков, я думаю, каждый с этим согласится, абсолютно уникальный, человек своего времени. Он оказался в самое сложное время, когда Москва переживала и кризис, и смену эпох, и страшную безработицу, и бедность, и запущенные хозяйства. И все это свалилось на его плечи и плечи его команды. Для меня важно, что в это время я был частью этой команды, работал министром московского правительства. Я реально видел всё, что он делал и пытался сделать для Москвы», - отметил собеседник НСН.