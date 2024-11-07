«Дружелюбные инопланетяне»: Русские голубые кошки особенно популярны в Японии и ЕС

По словам собеседницы, русская голубая популярна во многих странах мира, особенную любовь к ней испытывают европейцы.

«Темперамент, человеколюбие, абсолютное отсутствие агрессии делают русскую голубую кошку любимицей во всем мире. Порода очень популярна в Японии, Корее, Китае, США, а максимальное количество питомников сконцентрировано в Европе», - сказала она.

Как добавила Виноградова, хотя название породы отсылает к России, на самом деле впервые ее вывели в Великобритании.

«По легенде, англичанка, которая основала породу, использовала в начале ее зарождения кошек голубого окраса, которых она получила от моряков из Архангельска. Изначально это была просто голубая кошка, потом сложилось две породы – британская короткошерстная и русская голубая. Хотя порода выведена в Англии, какое-то отношение Россия к ней имеет», - подытожила она.

Ранее ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне сообщили, что кошки в среднем живут 11,7 лет. Однако ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «Радиоточке НСН», что в России кошки в среднем живут 15 лет, что значительно превышает данные британских ученых. По его словам, секрет долгой жизни домашнего животного заключается в отсутствии стрессов.

