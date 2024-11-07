«Дружелюбные инопланетяне»: Русские голубые кошки особенно популярны в Японии и ЕС
В российских питомниках приобрести котенка необычной породы русская голубая можно за 50-70 тысяч рублей, сообщила НСН Наталия Виноградова.
Инопланетные внешние данные и дружелюбие сделали кошек породы русская голубая популярными в Европе, США, Японии и Китае, а в России приобрести такого котенка сегодня можно за 50-70 тысяч рублей, рассказала в интервью НСН заводчик одного из старейших в Москве питомников русских голубых кошек Perfectat Наталия Виноградова.
Самым красивым котом в мире на выставке FIFe World Show в Норвегии признали представителя породы русская голубая по кличке Баккарди. Кот из Польши обошел 1,5 тысячи конкурентов. Виноградова допустила, что жюри конкурса не оставили равнодушными уникальные внешние особенности породы.
«Это короткошерстная порода среднего телосложения. Кошки легкие и изящные, при этом крепкие, мускулистые. Уникальная особенность – окрас. Каждый волосок прозрачный, кошка как будто вся осыпана инеем. Яркие зеленые глаза на светлой серебристой мордочке делают животных похожими на инопланетян, еще таких кошек сравнивают с русалками. Также уникально строение головы. Самое сложное в разведении – получить качество шерсти, окрас и правильное строение головы, чтобы все сочеталось в одном котенке. В последние годы качество русских голубых по миру возросло, на мировых шоу побеждают самые яркие представители породы. В питомниках России цена колеблется от 50 до 70 тысяч рублей за котенка», - заявила она.
По словам собеседницы, русская голубая популярна во многих странах мира, особенную любовь к ней испытывают европейцы.
«Темперамент, человеколюбие, абсолютное отсутствие агрессии делают русскую голубую кошку любимицей во всем мире. Порода очень популярна в Японии, Корее, Китае, США, а максимальное количество питомников сконцентрировано в Европе», - сказала она.
Как добавила Виноградова, хотя название породы отсылает к России, на самом деле впервые ее вывели в Великобритании.
«По легенде, англичанка, которая основала породу, использовала в начале ее зарождения кошек голубого окраса, которых она получила от моряков из Архангельска. Изначально это была просто голубая кошка, потом сложилось две породы – британская короткошерстная и русская голубая. Хотя порода выведена в Англии, какое-то отношение Россия к ней имеет», - подытожила она.
Ранее ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне сообщили, что кошки в среднем живут 11,7 лет. Однако ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «Радиоточке НСН», что в России кошки в среднем живут 15 лет, что значительно превышает данные британских ученых. По его словам, секрет долгой жизни домашнего животного заключается в отсутствии стрессов.
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