Кабмин РФ поддержал мораторий на проверки малого бизнеса до конца 2021 года
Правительство России одобрило продление моратория на проведение проверок предприятий и организаций малого бизнеса на весь 2021 год. Такое решение кабмин принял по итогам заседания от 5 ноября.
Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Известно также, что могут значительно ограничить основания для внеплановых проверок предпринимателей.
Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал, когда малый и средний бизнес вернется к докризисным показателям
«Когда заработает вся экономика, когда сформируется потребительский рынок и восстановится внутренний спрос. Тогда и малый бизнес выйдет на должный уровень. Сейчас стоит вопрос о стабилизации ситуации, остаться на рынке и постараться восстановить позиции, которые были до коронавируса. Что потерянные деньги удастся вернуть в ближайшие месяцы, никто не верит. Это невозможно», - сказал эксперт.
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