Кабмин РФ поддержал мораторий на проверки малого бизнеса до конца 2021 года

Правительство России одобрило продление моратория на проведение проверок предприятий и организаций малого бизнеса на весь 2021 год. Такое решение кабмин принял по итогам заседания от 5 ноября.

Путин: нужно продлить для компаний общепита отсрочки по налогам и страховым взносам

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Известно также, что могут значительно ограничить основания для внеплановых проверок предпринимателей.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал, когда малый и средний бизнес вернется к докризисным показателям

«Когда заработает вся экономика, когда сформируется потребительский рынок и восстановится внутренний спрос. Тогда и малый бизнес выйдет на должный уровень. Сейчас стоит вопрос о стабилизации ситуации, остаться на рынке и постараться восстановить позиции, которые были до коронавируса. Что потерянные деньги удастся вернуть в ближайшие месяцы, никто не верит. Это невозможно», - сказал эксперт.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПредпринимателиСредний И Малый БизнесПроверкиПравительство России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры