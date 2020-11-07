Кабмин РФ поддержал мораторий на проверки малого бизнеса до конца 2021 года

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Известно также, что могут значительно ограничить основания для внеплановых проверок предпринимателей.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал, когда малый и средний бизнес вернется к докризисным показателям

«Когда заработает вся экономика, когда сформируется потребительский рынок и восстановится внутренний спрос. Тогда и малый бизнес выйдет на должный уровень. Сейчас стоит вопрос о стабилизации ситуации, остаться на рынке и постараться восстановить позиции, которые были до коронавируса. Что потерянные деньги удастся вернуть в ближайшие месяцы, никто не верит. Это невозможно», - сказал эксперт.



