Путин: нужно продлить для компаний общепита отсрочки по налогам и страховым взносам

Президент России Владимир Путин предложил продлить для компаний общепита из-за коронавируса отсрочки по налогам и страховым взносам на 3 месяца, передает РИА Новости.

Также глава государства высказал инициативу продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год.

Он напомнил, что напомнил, что для малого и среднего бизнеса уже вдвое снижены страховые взносы до 15%, причем на постоянной основе. Для компаний из пострадавших отраслей экономики предоставлены отсрочки по налогам и страховым взносам за первый квартал, с возможностью ее продления до полугода.

Правительство России в рамках нового пакета мер по поддержке экономики в условиях коронавируса в начале апреля предоставило бизнесу отсрочку по налогам, а также ввело мораторий на некоторые виды проверок. Соответствующее постановление в понедельник, 6 апреля, опубликовано на сайте кабмина.

Так, предприятия и ИП из реестра малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях получили шестимесячную отсрочку по уплате налога на прибыль и единого сельскохозяйственного налога за прошлый год, ИП — отсрочку по подоходному налогу (НДФЛ) на три месяца. Индивидуальным предпринимателям с доходами выше 300 тысяч рублей на четыре месяца отсрочили уплату страховых взносов. Также на полгода отсрочена уплата авансовых платежей и налогов, кроме НДС и налога для самозанятых, за март и первый квартал 2020 года, а за второй квартал и первое полугодие — на четыре месяца.

Кроме того, до 31 мая действует мораторий на выездные и повторные налоговые проверки, отменена ответственность за нарушения и непредоставление сведений по требованию налоговых органов, допущенные с 1 марта по 31 мая.

